Andernacher Ausschuss berät Sicher mit dem Rad zum Bahnhof: Das ist geplant Martina Koch 19.03.2026, 10:13 Uhr

i Der linke der beiden Gehwege entlang des Kurfürstendamms soll künftig für den Radverkehr freigegeben werden, um eine direkte Verbindung aus Richtung Kreisverkehr am Johannisplatz zum Bahnhof zu schaffen. Rico Rossival

Vom Kreisverkehr am Johannisplatz über den Kurfürstendamm direkt zum Andernacher Bahnhof – diese Strecke können Radfahrer bisher nicht legal zurücklegen. Die SPD hatte beantragt, das zu ändern. Jetzt liegt ein Lösungsvorschlag der Verwaltung vor.

Um sicher und auf dem direkten Weg mit dem Fahrrad aus der Andernacher Innenstadt zum Bahnhof zu gelangen, dafür gibt es bisher keine verkehrsrechtlich zulässige Option: Ausgehend vom Kreisverkehr am Johannisplatz haben Radfahrer keine Möglichkeit in den Kurfürstendamm und weiter zum Bahnhof zu fahren, da die beiden rechts und links verlaufenden Fußwege nicht für Radfahrer freigegeben sind und die vom Busverkehr genutzte Fahrbahn als ...







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