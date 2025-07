Bei einer Kontrolle an der A61 hat die Polizei kürzlich Camper aus dem Verkehr gezogen, weil ihre Fahrzeuge überladen oder nicht verkehrssicher waren. Wir haben Tipps gesammelt: Was müssen Wohnmobilisten beachten, damit ihnen das nicht passiert?

Einfach dorthin fahren, wohin die Sehnsucht einen zieht: Mit Wohnmobil oder Wohnanhänger werden diese Träume wahr. Doch so verlockend diese Art des Urlaubs scheint, sie erfordert ein gutes Maß an eigener Vorbereitung. Ein Wohnmobil bietet keinen „All-Inclusive-Urlaub”. Alles muss selbst organisiert werden, um alles muss man sich selbst kümmern: Essen, Trinken, Technik, Energie. Bei einem geliehenen Camper kommen noch weitere Anforderungen auf den Urlauber zu. Zwar wird bei guten Vermietern auf eine solide Einführung großer Wert gelegt, aber in allen Einzelheiten ist das neue Gefährt sicherlich nicht durchschaut. Eine Zwangspause am ersten Morgen wegen einer unbekannten Wegfahrsperre kann schon mal Nerven kosten. Unsere Redaktion hat den ADAC und erfahrene Camper gefragt, was für der Abfahrt zu beachten ist.

Der vielleicht häufigste Fehler vor der Abfahrt: Das zulässige Gesamtgewicht wird überschritten. Was harmlos erscheint, kann schnell gefährlich und teuer werden. Gerade bei Wohnmobilen der Klasse B (Führerschein bis 3,5 Tonnen) sind die Spielräume oft gering. Jedes zusätzliche Kilo an Campingmöbeln, Getränkekisten oder E-Bikes kann den Ausschlag geben und im schlimmsten Fall das Fahrverhalten stark beeinträchtigen. Deshalb empfiehlt unter anderem der ADAC, das Gewicht vor Abfahrt zu kontrollieren. Einen einfachen Zugang zur Gewichtskontrolle bieten öffentliche Fahrzeugwaagen, etwa bei Entsorgungsbetrieben, Agrargenossenschaften oder Prüforganisationen wie TÜV und Dekra.

„Schwere Gegenstände nach unten, möglichst nahe an die Achse.“ Dieser Grundsatz ist laut ADAC besonders für Gespannfahrer (Pkw mit Wohnwagen) entscheidend. Gasflaschen, Getränkekisten und Vorräte gehören tief und zentral ins Fahrzeug. Leichte Dinge wie Kleidung oder Bettzeug können nach oben. Wichtig ist dabei auch die Stützlast des Anhängers: Zu wenig Gewicht auf der Anhängerkupplung führt zu einem instabilen Fahrverhalten, zu viel belastet das Fahrzeugheck.

„Gründlicher Check vor allem vor längeren Fahrten ist Pflicht. Und es sollte alles richtig verstaut werden.”

Henry Flaming, Camper des Jahres

Auch der rheinland-pfälzische Camper des Jahres, Henry Flaming aus Neuwied, setzt vor allem auf eine sorgfältige Vorbereitung: „Ein gründlicher Check vor allem vor längeren Fahrten ist Pflicht. Und es sollte alles richtig verstaut werden.” Henry Flaming ist bei unserem kleinen Interview gerade mit seinem Wohnmobil im Schwarzwald unterwegs. Er war praktisch schon überall in Europa unterwegs und baut gerade sein neues Wohnmobil auf.

Der ADAC empfiehlt zudem, beim Reifendruck und -zustand zu beachten, dass Reifen auch während der Standzeiten altern. Risse oder ungleichmäßiger Abrieb sind Alarmzeichen. Bremsen und Beleuchtung sollten besonders beim Wohnwagen vor jeder Fahrt auf Funktion überprüft werden.

Zudem sind Füllstände zu kontrollieren: Reichen Frischwasser, Gas und Batterie aus, sind aber nicht überladen? – alles ausreichend, aber nicht überladen? An die notwendigen Papiere müssen Wohnmobilisten denken, Ersatzbrillen einpacken.

Zusätzliche Spiegel am Zugfahrzeug sind außerdem Pflicht, wenn der Wohnwagen breiter ist als das Auto. Und: Schubladen, Schranktüren und Kühlschranktür müssen während der Fahrt sicher verriegelt sein.

Ein voll beladenes Wohnmobil oder ein Gespann reagiert anders als der Alltags-Pkw. Der Bremsweg ist länger, Seitenwind kann tückisch sein, und in Kurven droht ein Aufschaukeln. Vorausschauendes Fahren und ein größerer Sicherheitsabstand sind daher unerlässlich. Wer mit Camper oder Wohnwagen in die Ferien startet, sollte sich zudem nicht nur aufs Navi verlassen, sondern die Strecke gründlich vorbereiten. Hier bieten Apps wie zum Beispiel die PinCamp des ADAC gute Unterstützung.

Und noch ein kleiner persönlicher Tipp von Gaby aus Koblenz, die seit drei Jahren den größten Teil des Jahres mit dem Wohnmobil unterwegs ist: „Bei beliebten Standplätzen und in der Hochsaison am besten schon mittags anreisen, nachmittags sind diese Plätze oft schon komplett belegt.”