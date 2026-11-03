Stoff- und Tuchmarkt in Mayen Sich von edlen Tüchern umgarnen lassen Thomas Brost 03.11.2026, 15:00 Uhr

i Jedes Jahr macht der Stoffmarkt im Herbst in Mayen Station. Gut 20 Aussteller zeigen, was sie zu bieten haben. Kevin Hartman/Expo Marketing

Wer Wintersocken stricken will, wer gern etwas näht, um seine vier Wände zu verschönern, wer ein ausgefallenes Geschenk sucht, der ist beim Stoff- und Tuchmarkt in Mayen goldrichtig. Was es am Freitag alles so gibt, das verrät der Veranstalter.

Wer gern näht, wer gern mit Stoffen kreativ sein und gestalten will, der ist hier an der richtigen Adresse: beim Stoffmarkt in Mayen. Weshalb der Stoffmarkt, der am Freitag, 6. November, von 10 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz in Mayen Station macht, etwas Besonderes ist, erläutert Veranstalter Marko Krstic.







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