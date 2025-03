Shoppingparadies für Bello & Co.

i Bekleidung für den Vierbeiner nach Maß war am Stand von RR Dog's Ware Hundebekleidung gefragt. Elvira Bell

Auf Einladung von Astrid Krauß verwandelte sich am Wochenende die Mittelrhein-Halle in ein Paradies für Hunde und deren Halter. Von rund 40 Ausstellern wurde auf der Messe vieles, was das Herz von Bello, Pfiffi & Co. sowie deren Halter begehrt, feilgeboten. Die Veranstalterin von „die Hundemesse.de“ zeigte sich mit der Resonanz zufrieden: „Obwohl viele Leute am Wochenende das schöne Wetter lieber zu einem Spaziergang nutzten, konnten wir insgesamt rund 2000 Besucher bei uns willkommen heißen“, bilanziert Krauß.

Beim Bummel über die Messe zeigten die Aussteller ihre individuellen und innovativen Produkte. Zudem gab es Vorträge von Experten. Die Vielfalt der Produktpalette wurde mit unterschiedlichen Themenbereichen, wie etwa Bekleidung, Gesundheit, Tierenergetik (Lebensenergie), Erziehung sowie den letzten Weg „über die Regenbogenbrücke“ abgedeckt.

i Erst einmal eine kurze Verschnaufpause, sagte sich dieser Vierbeiner. Elvira Bell

Unsere Zeitung hat sich am Sonntagmittag in der Mittelrhein-Halle unter die Besucher gemischt. Ein Ehepaar aus Katzenelnbogen kommt auf Nachfrage ins Schwärmen: „Das ist ja richtig toll hier“, und auch eine vierköpfige Familie aus Remagen scheint auf Anhieb von dem Angebot überwältigt. Die Familienmitglieder haben ihren Mischlingshund im Schlepptau und verschafften sich zunächst einen Überblick. „Hier wird ja wirklich sehr vieles in Hülle und Fülle präsentiert“, meinen sie anerkennend. Dies sehen offensichtlich nicht alle Hundebesitzer so. „Ist das hier alles?“, fragte sich ein Paar ohne hündische Begleitung, während es in der offenen Eingangstür kurz stehen bleibt. Ebenso fragend blickt eine sichtlich enttäuschte Hundebesitzerin, die ihren Vierbeiner in einer Tasche trug, in die proppenvolle Halle.

Und was sagt Astrid Krauß dazu? „Die Mittelrhein-Halle gibt leider nicht mehr her. Aufgrund der Größe konnten wir natürlich nicht mit dem Angebot der ganz großen Messen, so wie die „Dogs & Fun“ in Dortmund mithalten. Wir haben jeden Zentimeter ausgenutzt, um möglichst viele Aussteller unterzubringen. An manchem Stand waren sogar gleich mehrere vertreten.“

i Die Gesundheit ihres Vierbeiners liegt vielen Hundebesitzern sehr am Herzen. Elvira Bell

Im Foyer der Halle verewigt eine Fotografin die tierischen Lieblinge. Weg wie warme Semmel gehen Hundebetten, -decken und auch sogenannte Butterkohle für jene Hunde, die Magen-Darm-Probleme plagen. Passend zu den frühlingshaften Außentemperaturen halten zahlreiche Hundebesitzer Ausschau nach einem dünneren Outfit für ihren Vierbeiner. „Wir brauchen für unseren Osterurlaub an der Nordsee unbedingt ein wasser- und winddichtes Cape, am besten mit Klimamembran“, betont ein Pärchen, während es an den, auf kleinen Bügeln aufgehängten Hundemäntelchen Ausschau hält. „Am besten wäre eines, das wir in unserer Tasche ganz bequem verstauen könnten.“

An der richtigen Adresse, um einen Hundemantel nach Maß zu bekommen, sind die Vierbeiner und deren Besitzer am Stand von Carmen und Jörg Düring aus Coswig. Für die Rückenlänge wird das Tier vom Hals- bis zum Schwanzansatz vermessen. Der Taillenumfang wird vor den Hinterläufen ermittelt und der Brustumfang zu guter Letzt an der stärksten Stelle, vom Hals- bis an den Schwanzansatz.

i Auch beruhigende Kräuter-Halsbänder wurden angeboten. Elvira Bell

Informiert wird an diesem Tag auch über den Krankenschutz für die Vierbeiner in flexiblem Umfang sowie über Hundehalter-Haftpflichtversicherungen, die Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt. „Bei den seit gut einem Jahr extrem gestiegenen Tierarztkosten macht eine Krankenversicherung Sinn. Wir werden uns einfach einmal kundig machen“, so eine Besucherin. „Unser Hund ist immerhin schon ein wenig in die Jahre gekommen.“

Apropos in die (letzten) Jahre gekommen: Am Stand von Janet Heeß gibt es unter anderem Informationen zu den Themen Abschiedsrituale, Einzelgespräche zur Trauerbewältigung und zum Café der Erinnerungen – hierbei handelt es sich um einen liebevoll gestalteten Ort, an dem Menschen, die den Verlust eines geliebten Tieres erfahren haben, zusammenkommen können. Das Café der Trauerbegleiterin für Tierhalter hat laut Internetseite am 6. April in Gering von 15 bis 18 Uhr seine Pforten geöffnet.

i Um ein möglichst großes Angebot zu präsentieren, hatte Veranstalterin Astrid Krauß, wie sie unserer Zeitung berichtete, jeden Zentimeter der Ausstellungsfläche in der Mittelrhein-Halle ausgenutzt. Elvira Bell

Nicht jeder Hund fühlte sich aufgrund der fremden Gerüche und des Gedränges wohl. Bei einigen wenigen löst die Veranstaltung sogar Stress aus. „Die meisten Hunde hatten allerdings große Freude und waren voll in ihrem Element“, betont Krauß, die auf jeden Fall mit ihrer Veranstaltung wieder in die Bäckerjungenstadt kommen möchte. „Einige der Aussteller haben signalisiert, wieder mit dabei sein zu wollen. Andere möchte an anderen Messen von mir teilnehmen.“