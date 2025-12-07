Koblenzer Anwältin Arneth Sexueller Kindesmissbrauch: Was sollen Eltern tun? Birgit Pielen 07.12.2025, 13:00 Uhr

i Betroffene Kinder erleben sexuelle Gewalt in ihrem sozialen Umfeld: Zuhause, in der Schule oder im Verein. nareekarn - stock.adobe.com

Wie sollen Eltern reagieren, wenn sie vom sexuellen Missbrauch ihres Kindes erfahren? Das haben wir die Koblenzer Rechtsanwältin Sabine Arneth gefragt. Sie ist auf Opferschutz spezialisiert.

Die Koblenzer Rechtsanwältin Sabine Arneth vertritt Familien, deren Kind sexuell missbraucht wurde, vor Gericht. Sie begleitet Betroffene in Strafverfahren, ist auf Opferschutz spezialisiert und setzt zivilrechtliche Ansprüche durch. Erst kürzlich sorgte ein Fall aus der Eifel für Aufsehen: Ein 63-jähriger Mann hatte seine Nichte schwer sexuell missbraucht.







