Wegen Kirchturm in Miesenheim Seniorenzentrum: Denkmalschutz meldet Bedenken an Martina Koch 19.04.2026, 14:00 Uhr

i Der geplante Standort des neuen Seniorenzentrums in Miesenheim befindet sich in unmittelbarer Nähe des denkmalgeschützten romanischen Kirchturms. Der ursprüngliche Bebbauungsplan für diesen Bereich fand nicht die Zustimmung der Denkmalschützer. Rico Rossival

Der Bebauungsplanentwurf, der den Weg für eine neue Seniorenresidenz in Miesenheim freimachen sollte, fiel beim Denkmalschutz durch. Der Neubau verstelle den Blick auf den romanischen Kirchturm, hieß es. So lauten die Forderungen der Denkmalschützer.

Ein Investor plant, auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Ibald im Andernacher Stadtteil Miesenheim ein Seniorenzentrum zu errichten. Auf dem Gelände sollen neben bis zu 100 vollstationären Pflegeplätzen auch eine Tagespflegeeinrichtung, barrierefreie Seniorenwohnungen sowie ein medizinisches Versorgungszentrum entstehen.







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