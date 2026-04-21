Mayen geht leer aus Seniorenprojekt: Mendig hat den Zuschlag Thomas Brost 21.04.2026, 12:00 Uhr

i In zwei Bürgerversammlungen ist kontrovers über das Seniorenprojekt gestritten worden. Rico Rossival

Zwei Jahre lang wogten die Argumente für ein großes Seniorenwohnprojekt in Mayen-Hausen hin und her. Jetzt steht fest: Das Haus wird in Mendig gebaut, Mayen geht leer aus. Das sind die Gründe.

Vor wenigen Tagen hat es im Verbandsgemeinderat Mendig eine Nachricht mitsamt Präsentation gegeben, die auch in Mayen aufhorchen ließ: Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe plant an seinem angestammten Standort in der Hospitalstraße eine Erweiterung, die von dem ursprünglich vorgetragenen Plan abweicht: Dort sollen Häuser für Behinderte und Senioren gebaut werden.







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