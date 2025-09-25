Lebenslanges Lernen Senioren-Akademie macht das Leben bunter 25.09.2025, 12:00 Uhr

i Die Senioren-Akademie spielt zur Information und zur Unterhaltung eine wesentliche Rolle, sagt Hans-Peter Siewert, der Vorsitzende des Mayener Seniorenbeirates. Thomas Brost

Den Alltag bunter gestalten, Wissenswertes an Mann und Frau bringen - das ist die Absicht der Senioren-Akademie Mayen, die wiederbelebt worden ist. Was sie für Ältere alles zu bieten hat, erläutert der Vorsitzende des Seniorenbeirates.

Ein wichtiges Element, damit sich Ältere gut unterhalten und auch weiterbilden können, ist die Senioren-Akademie Mayen. „Wir wollen jeden Monat eine Veranstaltung zu einem besonderen Thema anbieten“, sagt Hans-Peter Siewert, der Vorsitzende des Seniorenbeirates.







