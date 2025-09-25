Den Alltag bunter gestalten, Wissenswertes an Mann und Frau bringen - das ist die Absicht der Senioren-Akademie Mayen, die wiederbelebt worden ist. Was sie für Ältere alles zu bieten hat, erläutert der Vorsitzende des Seniorenbeirates.
Lesezeit 2 Minuten
Ein wichtiges Element, damit sich Ältere gut unterhalten und auch weiterbilden können, ist die Senioren-Akademie Mayen. „Wir wollen jeden Monat eine Veranstaltung zu einem besonderen Thema anbieten“, sagt Hans-Peter Siewert, der Vorsitzende des Seniorenbeirates.