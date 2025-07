In Andernach werden im Abstand von einem Unbekannten in regelmäßigen Abständen alle Bücher aus einem öffentlichen Bücherschrank entfernt und in der direkten Umgebung verteilt. Das Team der Bücherschrankpaten bittet die Öffentlichkeit nun um Mithilfe.

Für Bücherfreunde ist Andernach wahrlich kein schlechtes Pflaster. Wer aktuelle Bücher sucht, findet diese in den Buchhandlungen am Ort, die ortsansässigen Antiquariate bieten preiswerte Schmöker genauso wie bibliophile Schätzchen, dazu kommt die gut sortierte Stadtbibliothek. Und wer es ganz unkompliziert möchte, findet seinen Lesestoff an den öffentlichen Bücherschränken.

Derer gibt es in der Andernacher Kernstadt zwei – einen am Stadtgraben, den anderen am Johannisplatz in der Nähe des Bahnhofs. Und genau hier kommt es seit rund einem halben Jahr immer wieder zu einem sonderbaren Schauspiel. „Im Abstand von drei bis vier Wochen hat ein Unbekannter wiederholt alle Bücher aus dem Schrank entfernt und in der direkten Umgebung verteilt“, berichtet Gertrud Pickan, die sich mit einem Team von sechs Bücherschrankpaten um die öffentlich zugänglichen Regale kümmert.

i Die Bücher wurden auf den benachbarten Bänken aufgestapelt vorgefunden, einige lagen auf dem Pflaster daneben und sogar auf einer kleinen Mauer an der Breite Straße seien die Schmöker schon abgelegt worden. Andreas Unger

Nach diesen Aktionen habe man die Bücher auf den benachbarten Bänken aufgestapelt vorgefunden, einige Bücher lagen auf dem Pflaster daneben und sogar auf einer kleinen Mauer an der Breite Straße seien die Schmöker schon abgelegt worden, berichtet die Bücherschrank-Patin weiter. Dies könnte man noch als Kuriosum abtun, solange die Bücher unbeschädigt bleiben. „Erfreulicherweise erfuhren die ehrenamtlichen Paten viel Unterstützung durch ihre ‚Stammkunden‘, die beim Einsortieren der Bücher uneigennützig tätig wurden. Kürzlich half spontan auch eine Besucherin aus München mit, die auf dem Weg zum Bahnhof war“, heißt es aus dem Kreis der Bücherschrankpaten.

i Ein Schild am Bücherschrank fordert den unbekannten Vandalen auf, sein Handeln einzustellen. Martin Ingenhoven

Doch wiederholt blieb Schaden nicht aus. Mehrfach wurden die Bücher auch ins nasse Gras gelegt, oder anderweitig beschmutzt. Eine besonders perfide Form der Zerstörungswut schildert Gertrud Pickan: „Jemand hat zwischen die Seiten der Bücher nasse Zeitungen gesteckt, wodurch im Schrank Feuchtigkeit entstanden ist und viele Bücher unbrauchbar wurden.“ Zu den wiederholten Zerstörungen heißt es aus dem Kreis der Bücherschrankpaten: „Die Bücherschrankpaten und die vielen regelmäßigen Besucher der Schränke sind fassungslos. Weder ist bekannt, wer die Täter sind, noch welche Motive sie haben. Die üblichen Erklärungsmuster für Vandalismus im öffentlichen Raum greifen nicht.“

i Damit die öffentlichen Bücherschränke in Andernach ordentlich bleiben und nur die üblichen Benutzungsspuren aufweisen, sorgt ein Team aus sechs Bücherschrank-Paten immer wieder für Ordnung. Martin Ingenhoven

Die Suche nach den Verursachern des Chaos ist schwer. So haben die Bücherschrankpaten bereits Kontakte zu Juristen, Politikern und auch psychiatrischen Einrichtungen hergestellt. Über die Stadtverwaltung wurden die Polizei und das Ordnungsamt eingeschaltet. Aber eine lückenlose Überwachung der Schränke ist schwierig. Der Aufbau von Kameras verbietet sich aus rechtlichen Gründen.

Ein Benutzer des Bücherschranks ist sich vor ein paar Tagen sicher: „Das war einer oben aus der Klinik.“ Gemeint ist die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) – unter anderem werden hier Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt. Doch Gertrud Pickan warnt vor Vorverurteilungen: „Natürlich haben wir auch mit der RMF Kontakt aufgenommen, aber uns wurde glaubhaft versichert, dass dieses Verhalten nicht zu einem Langzeitpatienten der Klinik passt.“

Das Team der Bücherschrankpaten hat sich daher entschlossen, die Öffentlichkeit um Mithilfe zu bitten.

Den Schrank am Johannisplatz zieren mittlerweile einige gut lesbare Hinweise. Einer wendet sich an den oder die Täter mit der Bitte, das zerstörerische Verhalten doch zu unterlassen. Ein zweites Schild wendet sich an Passanten und Benutzer des Bücherschrankes: „Wenn Sie jemanden beobachten, der sich unsachgemäß mit den Büchern beschäftigt, sprechen Sie ihn bitte an!“, heißt es dort. Man solle die Person auffordern, „den Unfug zu beenden und gegebenenfalls das Gelände zu verlassen“.

Zusätzlich ist eine E-Mail-Adresse angegeben, an die man sich wenden kann. Ob das hilft? Es wäre den Bücherfreunden zu wünschen. Gertrud Pickan bringt es auf den Punkt: „Das ist alles sehr unschön und wir fühlen uns wie Sisyphus!“