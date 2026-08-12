Vielerorts erinnern Wald und Wiesen gerade eher an eine Herbstlandschaft – und das bereits Anfang August. Welche Folgen die anhaltende Dürre für die regionale Vegetation hat, erklärt der Koblenzer Forstamtsleiter Sebastian Schmitz im Interview.
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Seit Wochen fällt kaum Regen, Bäche führen wenig Wasser, auf vielen Wiesen dominiert Gelb statt Grün. Viele Menschen fragen sich deshalb: Wie geht es eigentlich unseren Wäldern? Müssen wir uns erneut auf ein Dürrejahr wie 2018 einstellen – oder haben sich die Wälder inzwischen besser an die klimatischen Veränderungen angepasst?