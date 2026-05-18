Jubiläum der Europa-Union
Seit 60 Jahren für die Demokratie in Europa eingesetzt
Der Vortrag des Kreisvorsitzenden Stefan Müller (rechts) wurde von Tommy Schwarz in die Gebärdensprache übersetzt.
Der Vortrag des Kreisvorsitzenden Stefan Müller (rechts) wurde von Tommy Schwarz in die Gebärdensprache übersetzt.
Axel Turek

Was verbirgt sich hinter dem Kreisverband Mayen-Koblenz der Europa-Union? Für Klarheit haben jetzt der Kreisvorsitzende Stefan Müller und weitere Redner beim Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen des Verbandes gesorgt.

Lesezeit 2 Minuten
Einen würdigen Anlass zum Feiern bot sich der Europa-Union Mayen-Koblenz am Wochenende. Immerhin 60 Jahre sind seit ihrer Gründung vergangen. Aus diesem Grund lud der Vorsitzende des Kreisverbands, Stefan Müller, ins Mayener Eifelmuseum, um diesem runden Jubiläum den festlichen Rahmen zu verleihen.

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