Die Feuerwehr in Bell ist schlagkräftig, sie ist ein wichtiger Teil der Gemeinschaft – und sie versteht zu feiern. Das wird beim Jubiläumswochenende Ende August unter Beweis gestellt. Denn die Feuerwehr wird 100 Jahre alt.

Am letzten Augustwochenende feiert die Freiwillige Feuerwehr Bell ihr 100-jähriges Bestehen. „Wer hätte gedacht, als eine Handvoll beherzter Männer, die sich vor genau 100 Jahren in Bell zusammengeschlossen haben, um mit Mut, Schlauch und Spritze dem Feuer zu trotzen, einmal den Grundstock für eine so starke Truppe wie die unsere sein würde?“, so Rolf Daub. Der Wehrführer der Beller Floriansjünger ergänzt: „Und das – man glaubt es kaum – ganz ohne WhatsApp-Gruppe!“

i Der Helm und die Koppel stammen aus dem Gründungsjahr 1925. Elvira Bell

Was damals mit nur wenigen tatkräftigen Männern begann, ist in dem 1500 Einwohner zählenden Ort nun eine stolze Mannschaft von 41 Feuerwehrfrauen und -männern, die nicht nur in ihrer Heimatgemeinde, „sondern auch überörtlich mit anpackt“, wie auch Tobias Heuft, der stellvertretende Wehrführer erklärt. Hierfür gibt es einen besonderen Grund. Seit der Stationierung des neuen Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) der Verbandsgemeinde Mendig hat diese die Aufgabe des Führungsdienstes in Verbindung mit der Feuerwehreinsatzzentrale der Feuerwehr Mendig innerhalb der gesamten Verbandsgemeinde übernommen.

„Die Feuerwehr Bell stellt somit einen wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil zum Wohl und Schutz unserer Bevölkerung dar“, schreibt Stephan Schüller, der Wehrleiter der VG Mendig, in seinem Grußwort, das Teil der Festzeitschrift anlässlich des runden Geburtstages ist.

Insgesamt stehen der Beller Feuerwehr drei Fahrzeuge zur Verfügung, nämlich ein mittleres Löschfahrzeug (MLF), ein Mannschafts-Transport-Fahrzeug (MTF) sowie der Einsatzleitwagen der VG Mendig. Bemerkenswert ist, dass die Beller Feuerwehr die Inklusion lebt. „Wir haben zu den 41 Aktiven zusätzlich einen Kameraden mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung zur Unterstützung“, berichtet Tobias Heuft. „Der 30-Jährige schaut im ganzen Dorf, wo er helfen kann. Er nimmt nicht an Einsätzen teil, ist aber sonst immer dabei.“ Beim anstehenden Verbandsgemeindefeuerwehrtag wird er, „obwohl er einsatzuntauglich ist, als Feuerwehranwärter verpflichtet.“ Der junge Mann habe die entsprechende Ausstattung „und kann bei technischen Diensten oder bei Absicherungen wie bei der Fronleichnamsprozession oder beim Kirmes- oder Maibaumaufstellen unterstützen. Er wird aber keine Lehrgänge besuchen und immer Feuerwehrmannanwärter bleiben.“

i Das Feuerwehrgerätehaus ist der ganze Stolz der Beller Floriansjünger. Elvira Bell

Rolf Wehrführer Rolf Daub und der stellvertretende Wehrführer Tobias Heuft haben seit 2024 ihre Ämter inne. Was die Feuerwehr auszeichnet ist auch, dass mehr als 50 Prozent der Feuerwehrkameraden aus der eigenen 1998 gegründeten Jugendfeuerwehr stammen. Aktuell lernen acht Kinder und Jugendliche, unter ihnen zwei Mädchen, wie man mit Teamgeist und Technik Leben retten kann.

Wichtig ist den Aktiven auch ihre Alters- und Ehrenabteilung. Die acht Mitglieder im Alter zwischen 54 und 91 Jahren nehmen zwar nicht mehr am aktiven Einsatzdienst teil, aber bei besonderen Anlässen sind sie stets vor Ort. „Ihre Geschichten und ihre Verbundenheit sind ein wertvoller Teil unserer Gemeinschaft“, so Rolf Daub. „Beide Gruppen sind fester Bestandteil unseres Feuerwehrlebens, und das mit Recht.“

Förderverein ist extrem wichtig

Eine besondere Rolle nimmt auch der Förderverein ein, von ihm wurde 2014 ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) als Ersatz für sein Vorgängerfahrzeug beschafft. Gegründet wurde der Förderverein – er ist ein zentraler Baustein des Beller Feuerwehrwesens – mit dem Ziel, die Freiwillige Feuerwehr ideell und materiell zu unterstützen. Er sorgt dafür, dass wichtige Anschaffungen getätigt werden können, die über den regulären Etat der Kommune hinausgehen. Ob es um neue Einsatzkleidung, moderne Ausrüstung für die technische Hilfeleistung oder um die Ausstattung des Feuerwehrhauses geht – der Förderverein steht zuverlässig an der Seite „seiner“ Feuerwehr.

i Jan Zlatosch ist erster (rechts) und Martin Breitbach zweiter Vorsitzender des Fördervereins. Mit auf dem Bild sind Rolf Daub (links) und Tobias Heuft (2. von links). Elvira Bell

Was die Beller Feuerwehr darüber hinaus so besonders macht? Das sind der Zusammenhalt und der Spaß, sagen die Verantwortlichen überzeugt. Und der legendäre Übungsbeginn, ab April bis Oktober eines jeden Jahres, an jedem ersten Sonntag im Monat um 6 Uhr in der Früh. „Während andere sich noch zweimal umdrehen, legen wir Schläuche“, so Rolf Daub. „Und ja, wir wissen, dass das für Außenstehende ein bisschen schräg wirkt. Aber ganz ehrlich – das gemeinsame Frühstück danach macht’s wieder wett.“

i Unsere Redaktion hat sich unter anderem mit Hermann-Peter Heuft, Rolf Daub, Tobias Heuft und Fin Wissen unterhalten. Elvira Bell

Für ihn persönlich ist es eine große Ehre, eine solche Mannschaft hinter sich zu wissen. Nach einer dieser sonntäglichen frühen Übungen hat sich unsere Redaktion mit den Ehrenamtlern getroffen. Sie berichten davon, was es ausmacht, Mitglied der Feuerwehr zu sein. Hermann-Peter Heuft war 14 Jahre lang Wehrführer von Bell. Er setzte die Familientradition seines Vaters und Großvaters fort, wie so manch einer aus seiner Generation. Einer der „Jüngsten von den Alten“ ist der 47-jährige Rolf Daub. Was diese Bezeichnung bedeutet, erklärt Hermann Peter Heuft: „Rolf war einer der Letzten, der mit 16 Jahren in die Feuerwehr eingetreten sind, ohne über die Jugendfeuerwehr hereingekommen zu sein.“

Dem Wehrführer bereitet es Spaß, anderen Menschen zu helfen. „Man kann sich auch in Nachbarorten einbringen, und man hat persönlich immer einen Anklang – bei einer Truppe von 41 Mitgliedern.“ Fin Wissen fand über einen Kumpel den Weg zum Ehrenamt. „Ich habe meinen Freund gefragt, ob ich mal mitkommen kann, und dann hat das mir gefallen“, sagt er. „Man lernt viel dazu, arbeitet in engem Team und entwickelt sich selber weiter. Das macht die Feuerwehr für junge Leute interessant“, so der 21-Jährige. Im Gegensatz zu Fin Wissen, der vor sieben Jahren in die Jugendfeuerwehr eintrat, war der 33-jährige Tobias Heuft bereits mit zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr. Somit trat Heuft in die Fußstapfen seines Vaters, seines Opas und seines Onkels Hermann-Peter Heuft.

Ein besonderer Meilenstein in der Historie war die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses am 4. März 2014 im Rahmen des VG-Feuerwehrtages. Zuvor wurde das Feuerwehrhaus in der Gänsehalsstraße genutzt. Es wurde in Eigenleistung unter anderem um einen Aufenthalts- und Schulungsraum erweitert.

So wird der runde Geburtstag gefeiert

Das Programm zum 100-jährigen Bestehen sieht am Freitag, 29. August, ab 18 Uhr einen Verbandsgemeindefeuerwehrtag in der Bernd-Merkler-Halle vor. Am Samstag lockt eine Löschparty ab 18 Uhr in das Feuerwehrhaus Bell. Es gibt einen Fassanstich, Livemusik von Sixbit sowie einen Foodtruck mit Sektbar. Um 22 Uhr wird es ein Feuerwerk geben, gezündet vom Weltmeister. Der Sonntag steht mit einer Fahrzeugschau der Blaulichtfamilie, Aktionen für Jung und Alt, Vorführungen und weiteren Programmpunkten ganz im Zeichen der Familien. Es soll ein Jubiläumswochenende sein, das nicht nur die Feuerwehr, sondern das ganze Dorf zusammenbringt. ef