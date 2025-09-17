Das Leben hört nicht auf, nur weil eine unbequeme Diagnose im Raum steht – davon ist Marco Heintze (49) aus Kollig überzeugt. Deswegen hat er seine Krankheit – Knochenmarkkrebs – öffentlich gemacht.
Lesezeit 3 Minuten
Knochenmarkkrebs: Mit dieser erschütternden Diagnose lebt Marco Heintze aus Kollig. Der 49-Jährige hat ein Multiples Myelom. Es ist derzeit nicht dauerhaft heilbar. Die verfügbaren Therapien können die Krankheit aber für lange Zeit kontrollieren, sodass Patienten eine deutlich verlängerte Lebenszeit mit guter Lebensqualität erreichen können.