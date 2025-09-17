Kolliger hat Knochenmarkkrebs Seine Geschichte soll anderen Mut machen Elvira Bell 17.09.2025, 14:00 Uhr

i Was Marco Heintze in naher Zukunft tun möchte? Eventuell einen Krimi schreiben und ein altes Reisegefährt aufbauen, um dann in Richtung Nordkap aufzubrechen. Mit auf dem Foto ist seine Tochter Finja, sie hatte vergangene Woche ihre Ausbildung in Oberammergau begonnen. Elvira Bell

Das Leben hört nicht auf, nur weil eine unbequeme Diagnose im Raum steht – davon ist Marco Heintze (49) aus Kollig überzeugt. Deswegen hat er seine Krankheit – Knochenmarkkrebs – öffentlich gemacht.

Knochenmarkkrebs: Mit dieser erschütternden Diagnose lebt Marco Heintze aus Kollig. Der 49-Jährige hat ein Multiples Myelom. Es ist derzeit nicht dauerhaft heilbar. Die verfügbaren Therapien können die Krankheit aber für lange Zeit kontrollieren, sodass Patienten eine deutlich verlängerte Lebenszeit mit guter Lebensqualität erreichen können.







