Seltenes Handwerk Seifenmacher lädt in Manufaktur nach Kollig ein Birgit Pielen 10.06.2026, 11:00 Uhr

i Christian Schweden von Kingbear öffnet seine Produktion in Kollig für interessierte Besucher. Er stellt Naturseifen her. Birgit Pielen

Die Seifenmanufaktur Kingbear in Kollig lädt am Sonntag,14. Juni, zum „Tag der offenen Manufaktur“ ein und öffnet ihre Produktion für Besucher.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr öffnet die Seifenmanufaktur Kingbear in Kollig am Sonntag, 14. Juni, wieder ihre Türen für interessierte Besucher. Beim zweiten „Tag der offenen Manufaktur“ erwartet die Gäste von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm rund um traditionelles Handwerk, nachhaltige Produktion und regionale Manufakturprodukte.







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