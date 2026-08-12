US-Jüdin ist jetzt Deutsche Sehnsucht nach der Heimat der Eltern in Andernach Elvira Bell 12.08.2026, 14:00 Uhr

i Unsere Redaktion hat sich mit Wolfgang Redwanz und Sylvia Lippert getroffen. Die beiden berichten von dem Schicksal der Andernacher Familie Michel-Oliner. Elvira Bell

Ein Gesetz macht es möglich: In den USA lebende Juden können ohne Umschweife deutsche Staatsbürger werden, wenn ihre Vorfahren hierzulande lebten und verfolgt wurden. Carolyn Oliner hat davon Gebrauch gemacht. Ihre Ahnen kommen aus Andernach.

Immer mehr Jüdinnen und Juden aus New York holen sich das im Dritten Reich entrissene Recht zurück und beantragen jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Grundlage dafür ist die sogenannte Wiedergutmachungseinbürgerung. Als Nachfahren von NS-Verfolgten können Juden, nachdem sie die Geschichte ihrer Familie und die Verfolgung dokumentiert haben, die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten.







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