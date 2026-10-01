Entlastung für Wohnungsmarkt Segen oder Problem? 44 neue Häuser für Mendig Thomas Brost 01.10.2026, 11:00 Uhr

i In der Nähe des Mendiger Staffelsweges sollen womöglich 44 Häuser entstehen. Rico Rossival

Auf dem Wohnungsmarkt hat sich in Mendig in den vergangenen Jahren wenig bewegt. Wohnraum wird nach wie vor gebraucht. Ein Investor will jetzt im unteren Stadtteil 44 Häuser bauen. Der Stadtrat ist grundsätzlich dafür, hat aber noch Bedenken.

Es mutet an wie ein Befreiungsschlag für den angespannten Mendiger Wohnungsmarkt, in dem es seit Jahren wenig Bewegung gegeben hat: Ein Investor will 44 Wohnhäuser in Zentrumsnähe von Niedermendig bauen. Das Projekt soll zwischen der Eichendorffstraße, der August-Horch-Straße, der Carl-Zeiss-Straße und der Goethestraße umgesetzt werden – und allein dieses Areal wirft Fragen auf.







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