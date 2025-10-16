Neue Regelungen für Nettebad Schwimmen soll für Kinder nicht teurer werden 16.10.2025, 14:00 Uhr

i Neue Regelungen gibt es sowohl für das Hallen- als auch für das Freibad in Mayen. Thomas Brost

1,4 Millionen Euro jährlich schießt die Stadt Mayen für das defizitäre Nettebad zu. Wie kann das Bad attraktiver wirken, wie kann es Kosten sparen. Darüber machte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung viele Gedanken.

Seit Jahren belastet das Nettebad die Stadt Mayen mit einem hohen Defizit. Der Deckel, bis zu dem die Stadt den finanziellen Ausgleich übernehmen muss, liegt bei 1,4 Millionen Euro. „Er wird nicht mehr ausreichen, und alle Versuche der jüngsten Jahre bringen kaum nennenswerte Einsparungen“, sagte Thomas Schroeder (FDP).







