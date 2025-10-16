1,4 Millionen Euro jährlich schießt die Stadt Mayen für das defizitäre Nettebad zu. Wie kann das Bad attraktiver wirken, wie kann es Kosten sparen. Darüber machte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung viele Gedanken.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahren belastet das Nettebad die Stadt Mayen mit einem hohen Defizit. Der Deckel, bis zu dem die Stadt den finanziellen Ausgleich übernehmen muss, liegt bei 1,4 Millionen Euro. „Er wird nicht mehr ausreichen, und alle Versuche der jüngsten Jahre bringen kaum nennenswerte Einsparungen“, sagte Thomas Schroeder (FDP).