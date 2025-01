Stadtwerke passen Preise an Schwimmen im Andernacher Hallenbad wird teurer 21.01.2025, 17:00 Uhr

i Die Preise für den Besuch des Andernacher Hallenbads erhöhten sich zu Jahresbeginn das dritte Mal innerhalb von drei Jahren. Meta Welling

Kurz ins Andernacher Hallenbad, um dort ein paar schnelle Bahnen zu ziehen? Das geht ins Geld. Zu Jahresbeginn haben die Stadtwerke die Eintrittspreise erhöht. Auch die Gebühren der Parkhäuser sind gestiegen.

Wer im Andernacher Hallenbad ein paar Bahnen schwimmen will, muss dafür seit Jahresbeginn tiefer in die Tasche greifen: Die Stadtwerke Andernach, die das Bad betreiben, haben die Eintrittspreise erhöht. Begründet wird dieser Schritt in einer Pressemitteilung mit allgemeinen Kostensteigerungen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen