Schwerer Unfall auf A48 bei Polch war tödlich

Trauriges Ende eines schweren Unfalls auf der A48 bei Polch: Die Person, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, ist tot. Das teilt die Autobahnpolizei Mendig am Donnerstagabend in ihrer Abschlussmeldung mit. Was zu dem Unfall bislang bekannt ist.

Der schwere Unfall, der sich am Donnerstagabend auf der A48 bei Polch in Fahrtrichtung Koblenz ereignet hat, war tödlich.

Das teilt die Autobahnpolizei Mendig mit. Zur Identität des Verunglückten (Alter, Wohnort) machte die Polizei bewusst keine Angaben, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion.