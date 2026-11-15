In Andernach und Mayen Schwangere Frauen in Not: So hilft die Caritas Brigitte Meier 15.11.2026, 11:00 Uhr

i Jutta Ebert, Kerstin Dörnen-Rötering und Christiane Böttcher (von links) stellen die umfassende Hilfe der Caritas-Schwangerschaftsberatungsstellen vor. Der Verband unterstützt schwangere Frauen schon seit 50 Jahren. Brigitte Meier

Seit 50 Jahren begleitet der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr schwangere Frauen in Not. Die Beratungsstellen helfen bei finanziellen Sorgen, familiären Krisen und schwierigen Entscheidungen – und stehen Frauen auch nach der Geburt zur Seite.

Nicht immer bricht eine Frau in Jubel aus, wenn sie feststellt, dass sie schwanger ist. Ungünstige Lebensumstände, etwa finanzielle Nöte, keine geeignete Wohnung, Stress in Partnerschaft und Familie oder auch eine gerade erst begonnene Ausbildung sind nur einige der Probleme, die ungewollt Schwangere mitunter überfordern.







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