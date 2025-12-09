Schwachstellen an Mayener Clemensschule erkannt

Zwei sieben Jahre alte Schüler haben im Herbst ihre Grundschule verwüstet: Sie drangen in den Keller ein, setzten Toiletten unter Wasser und zerstörten in den Fluren, was ihnen in die Finger kam. Mit dem Thema hat sich der Mayener Stadtrat befasst.
Lesezeit 1 Minute
Rund 13.000 Euro beträgt der Schaden, den zwei sieben Jahre alte Schüler mit ihrem Vandalismus-Zug durch die Clemensschule angerichtet haben. Wie unsere Zeitung berichtete, waren die Jungen an einem Septemberwochenende in die Kellerräume der Schule eingedrungen, hatten die Toiletten flächendeckend unter Wasser gesetzt und waren dann durch die Flure gezogen, um alle möglichen Gegenstände umzuwerfen oder zu zerstören.