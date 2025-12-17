Katastrophenschutz MYK Schutzzentrum in Mendig: Kreis ist einen Schritt weiter Thomas Brost 17.12.2025, 12:05 Uhr

i Standort für das Katastrophenschutzzentrum im Kreis MYK wird der Flugplatz Mendig werden. Dort soll ein Grundstück gekauft werden. Thomas Brost

2026 soll es mit dem Bau eines Katastrophenschutzzentrums für den Landkreis Mayen-Koblenz auf dem Mendiger Flugplatz losgehen. Der Kreistag gab grünes Licht für den Grundstückskauf. Mit der Gemeinde Kretz und der VG Pellenz soll sich geeinigt werden.

Die Weichen zum Bau eines Katastrophenschutzzentrums für den Landkreis Mayen-Koblenz auf dem Mendiger Flugplatz sind endgültig im Kreistag gestellt worden. Ein (finanzieller) Abschluss ist auch gemacht worden mit der Verbandsgemeinde Pellenz und der Ortsgemeinde Kretz.







Artikel teilen

Artikel teilen