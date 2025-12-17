Schutzzentrum in Mendig: Kreis ist einen Schritt weiter

2026 soll es mit dem Bau eines Katastrophenschutzzentrums für den Landkreis Mayen-Koblenz auf dem Mendiger Flugplatz losgehen. Der Kreistag gab grünes Licht für den Grundstückskauf. Mit der Gemeinde Kretz und der VG Pellenz soll sich geeinigt werden.
Die Weichen zum Bau eines Katastrophenschutzzentrums für den Landkreis Mayen-Koblenz auf dem Mendiger Flugplatz sind endgültig im Kreistag gestellt worden. Ein (finanzieller) Abschluss ist auch gemacht worden mit der Verbandsgemeinde Pellenz und der Ortsgemeinde Kretz.