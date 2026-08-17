Terroristen abwehren Schutz beim Mayener Lukasmarkt wird weiter verbessert Thomas Brost 17.08.2026, 12:00 Uhr

i Jedes Jahr wird das Sicherheitskonzept für den Lukasmarkt überprüft und angepasst. Dabei ist auch die Feuerwehr mit von der Partie. Stadtverwaltung Mayen/Blang

Breitscheidplatz in Berlin, der CSD ebendort, der Weihnachtsmarkt in Magdeburg – Terroristen suchen sich große Veranstaltungen aus, um viel Schaden anzurichten. Vor dem Mayener Lukasmarkt im Oktober sind Vorkehrungen optimiert worden - mit Partnern.

Bis zu 300.000 Menschen werden in knapp acht Wochen wieder nach Mayen pilgern. Ihr Ziel: der Lukasmarkt, das größte Volksfest im Norden des Landes. Der jüngste tödliche Angriff auf den Berliner Christopher Street Day hat nochmals gezeigt, dass Terroristen Großveranstaltungen gezielt suchen, um mit Anschlägen eine große Wirkung zu erzielen.







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