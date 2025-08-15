Ferienzeit ist in Schulen Bauzeit. Drei Schulen in Mayen bekommen neue Räume und eine barrierefreie Schleuse. Ein Blick hinter Hochwasser-Sanierung, WC-Neubau und Klimaschutz – von Hausmeistern und Technikern.

i Hier ist die Clemens-Grundschule von der rückwärtigen Seite aus zu sehen. Man kann die Brücke erkennen, die die beiden Schulhöfe und die Gebäude samt Turnhalle verbindet. Elvira Bell

Ferienzeit ist Bauzeit, so lautet ein Slogan, der besagt, dass Bau- und Instandsetzungsarbeiten an Schulen oft in der unterrichtsfreien Zeit erledigt werden. So wird der Lernbetrieb nicht gestört. Unsere Redaktion hat sich mit drei Fachleute getroffen, um über die Erweiterungen und Modernisierungen der drei Schulen in der Mayener Kernstadt zu sprechen. Und wo kann so ein Treffen besser abgehalten werden als in einem der betreffenden Gebäude?

Bei dem Gespräch in der Clemens-Grundschule dabei waren Klimaschutzmanager Helge Lippert, Jürgen Pulger vom technischen Gebäudemanagement der Stadt und der Hausmeister der Schule, Jakob Müller. Jürgen Pulger berichtet: „Insgesamt sind aufgrund des Hochwassers circa 1,4 Millionen Euro in die Sanierung aller drei Gebäude (einschließlich der Turnhalle) geflossen.“

1 Clemens-Grundschule: Diese Schule war durch das Hochwasser 2021 stark in Mitleidenschaft gezogenen worden. Hier werden aktuell im Außenbereich Arbeiten erledigt. Die Grundschule besteht aus zwei Gebäuden, einem auf dem Habsburgring (Baujahr 1899) und einem weiteren in der Bachstraße (Baujahr 1904), einer Turnhalle und zwei Schulhöfen. Beide Schulgebäude stehen unter Denkmalschutz.

Jürgen Pulger berichtet: „Die Turnhalle in der Bachstraße wurde durch das Nette-Hochwasser unbenutzbar.“ Die umfangreiche Sanierung wurde im Februar 2023 abgeschlossen. Aktuell fällt eine Fachfirma in der Bachstraße im Uferbereich der Nette vom Schulhof aus Bäume, was dringend erforderlich war, sagt Pulger. Auf dem Schulhofgelände werden aktuell auch sanitäre Anlagen errichtet, die sich noch im Rohbau befinden. Der bisherige Anbau, der sich direkt ans Schulgebäude angeschlossen hatte, musste wegen der Hochwasserschäden Ende 2024 abgerissen werden. Pulger spricht von einem wirtschaftlichen Totalschaden.

i Unsere Redaktion hat sich in der Grundschule Clemens getroffen mit: Klimaschutzmanager Helge Lippert (2. von rechts), Jürgen Pulger, Sachbearbeiter vom technischen Gebäudemanagement der Stadt Mayen (rechts) und Jakob Müller, Hausmeister der Grundschule Clemens. Elvira Bell

„Das im Bau für circa eine halbe Million Euro befindliche WC-Gebäude wurde jetzt in einem Abstand von zwei Metern an das bestehende Schulgebäude errichtet“, berichtet Pulger. Er hofft, dass man das Sanitärgebäude noch in diesem Jahr der Schule übergeben kann. Zwischen dem Neubau und dem bestehenden Schulgebäude soll eine Schleuse installiert werden, sodass ein barrierefreier Zugang zum Erdgeschoss der Schule ermöglicht wird. Aktuell benutzen die Jungen und Mädchen zwei Toilettencontainer.

Klimamanager Helge Lippert berichtet, dass am Montag auf dem Schulhof in einem abgetrennten Bereich eine Wärmepumpe auf einem Stahlgerüst aufgebaut wurde.

i Baumanfällarbeiten am Ufer der Nette wurden ebenfalls in den Ferien getätigt. Elvira Bell

2 Grundschule St. Veit: Die Turnhalle St. Veit soll neugebaut werden. Das alte Gebäude kann aber aktuell noch genutzt werden, obwohl es nicht im besten Zustand ist. „Da die Halle energetisch nicht zu sanieren ist, soll sie abgerissen werden“, erklärt Klimaschutzmanager Lippert. Wann mit dem Neubau begonnen werden kann, ist unklar. „Wir sind auf verschiedene Ämter und Fördergeber angewiesen.“ Pulger ergänzt: „Der Förderantrag ist bei der ADD eingegangen.“ Geplant sind eine Turnhalle und eine zusätzliche Mensa mit Frischeküche sowie „on top“ vier Klassenräume. Angestrebt ist das Ganze bis Ende 2027. „Aber wir wissen es noch nicht. Es kann unter Umständen deutlich länger dauern“, meint Pulger. Die Fachleute betonen, dass man auf den vorzeitigen Maßnahmenbeginn wartet.

In der Grundschule Sankt Veit, deren Gebäudehülle rund 75 Jahr alt ist, werden die komplette Heizung und die Heizkörper ausgetauscht. Klimaschutzmanger Lippert sagt: „Finanziert werden soll dies über das Landesförderungsprogramm Kipki.“ Die alte Gasheizung wird voraussichtlich in den Herbstferien ausgebaut. Die Heizkörper wurden bereits in den Sommerferien erneuert, auch deren Nischen gestrichen und die Verrohrung neu installiert.

Die drei Wärmepumpen stehen allerdinsg noch nicht. Sie werden vermutlich in den Herbstferien installiert. „Die alte Heizung bleibt so lange in Betrieb“, sagt Helge Lippert. Es ist die ganze Zeit über sichergestellt, dass die Schule beheizt wird. „Es kann nicht der Fall sein, dass die Kinder an irgendeinem Tag im Kalten sitzen.“ Der Umschluss wird laut Lippert dann vermutlich in den Herbstferien stattfinden, „aber das wissen wir auch noch nicht genau.“

i Die Grundschule Clemens (Vorderansicht) vom Habsburgring aus gesehen. Elvira Bell

3Hauptschule Hinter Burg: Hier laufen aktuell keine Sanierungsmaßnahmen. Hier sollen auf dem unteren Schulhof eine Mensa mit Frischeküche sowie sechs zusätzliche Klassen errichtet werden. „Auch hier warten wir auf die Freigabe des Fördermittelgebers“, erklärt Pulger.

Somit stehen in der Stadt künftig, wenn die Mensen gebaut und in Betrieb genommen sind, zwei große Grundschulen als Ganztagsschulen zur Verfügung. In der nicht barrierefreien Clemens-Schule wird lediglich eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Dort ist nach Aussage von Jürgen Pulger kein Platz, um eine Mensa zu errichten.