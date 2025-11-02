Förderung vom Landkreis MYK Schulen erhalten für Projekte Geld 02.11.2025, 12:00 Uhr

i Das Megina-Gymnasium ist in den Blick des Kreisausschusses gekommen, weil dort die Heizanlage in einer Schulsporthalle ausgetauscht werden muss. Thomas Brost

Rasant sind die Schülerzahlen an der Genovevaschule in Mayen angestiegen. Jetzt müssen weitere Räume her. Dazu hat der Kreisausschuss ebenso grünes Licht gegeben wie zu anderen Projekten. Es ging ferner um Zuschüsse für Grundschulen.

Die Verbesserung der Lage an den kreiseigenen Schulen war beherrschendes Thema in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses Mayen-Koblenz. Dabei hat es durchaus den ein oder anderen kritischen Seitenblick gegeben, zudem ist über die Förderung der Ganztagsschul-Baukosten intensiv diskutiert worden.







Artikel teilen

Artikel teilen