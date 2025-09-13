Unangekündigte Tests in der Schule hat der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) abgeschafft. Das hat eine Debatte unter Lehrer wie Eltern ausgelöst. Zur Thematik äußert sich ein Schulleiter aus Münstermaifeld.

Mit dem neuen Schuljahr sind unangekündigte Hausaufgabentests abgeschafft worden. Wir haben darüber mit Ingo Schnell, seit August neuer Schulleiter des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums, gesprochen. Der 53-Jährige erklärt, was Schüler wirklich motiviert – und warum Pädagogik auch Beziehungsarbeit ist.

Herr Schnell, wie war Ihre Reaktion, als Bildungsminister Sven Teuber (SPD) zum Schuljahresbeginn entschied, unangekündigte Hausaufgabentests ab sofort abzuschaffen?

Ich kann die Intention des Ministers sehr gut nachvollziehen. Es geht darum, Schule angstfrei zu gestalten. Das will jeder Pädagoge. Denn Angstfreiheit ist eine Voraussetzung fürs Lernen und fürs schulische Miteinander generell. Ohnehin haben die Kollegen nach meiner Wahrnehmung kaum noch auf solche Überraschungsangriffe bei Hausaufgabenüberprüfungen gesetzt.

Warum waren unangekündigte Hausaufgabentests vorher schon die Ausnahme?

Es ist in vielen Situationen pädagogisch wenig sinnvoll, Schüler mit unangekündigten Hausaufgabentests zu überraschen. Unser Ziel ist, Schüler in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung beim Lernen fördern. Da spielt auch das Vertrauensverhältnis zwischen den Lehrkräften und den Schülern eine Rolle. Man spricht darüber, was gut läuft und was nicht gut läuft.

Warum ist Vertrauen entscheidend für den Lernerfolg?

Als Lehrkräfte unterrichten wir zwar Fächer, in denen wir eine fachliche Kompetenz haben, aber wir haben hier kein akademisches Umfeld, sondern eine pädagogische Welt. Pädagogik bedeutet Beziehungsarbeit. Wir brauchen zu unseren Schülern eine Beziehung. Das ist die eines Lehrers, eines Mentors, eines Ratgebers, einer Vertrauensperson für einen gewissen Aspekt des Lebens. Das öffnet die Kanäle dafür, dass die Kinder Kenntnisse, Wissen und Fähigkeiten erlernen. Im besten Fall wollen sie das aus sich selbst heraus. Ab und an muss man mit Geschick und Gespür nachhelfen.

Wie stärkt man Resilienz und Frustrationstoleranz bei Schülern?

Ich glaube, das Wesentliche ist, dass es Erfolgserlebnisse gibt. Schüler brauchen Erfolgserlebnisse, um die Erfahrung zu machen, dass sie mit ihren Fähigkeiten etwas erreichen können. Das gibt positive Energie und Motivation. Wer ein Erfolgserlebnis hat, kann mit einem Misserfolg leben. Aber natürlich sind auch Misserfolge ein notwendiger Teil des Weges.

i "Schüler brauchen Erfolgserlebnisse, um die Erfahrung zu machen, dass sie mit ihren Fähigkeiten etwas erreichen können", sagt KuBa-Schulleiter Ingo Schnell. Marijan Murat. picture alliance / Marijan Murat/dpa

Und was bedeutet das für die Unterrichtsgestaltung?

Der Berg der Anstrengung darf nicht zu hoch sein, weil die Schüler ihn dann nicht überwinden können. Er darf aber auch nicht zu niedrig sein, weil dann alles verpufft in einer Gleichförmigkeit. Das Ideal ist, dass nach einer Anstrengungsphase die Erfolgsphase folgt.

Minister Teuber hat gesagt, man wolle weg von der Schule als „Raum des Unwohlseins“.

Ein „Raum des Unwohlseins“ ist das Letzte, was es braucht. Es steht auch dem humanistischen Bildungsideal diametral entgegen. Das Gymnasium hier in Münstermaifeld ist für die Kinder und Jugendlichen eine Art Heimat. Und das muss es auch sein. Wir stehen für eine große Menschenfreundlichkeit im ganzen Haus. Wenn man Schule anders erlebt hat, vielleicht auch in anderen Zeiten, ist das sehr bedauerlich, aber man sollte es nicht verallgemeinern.

i Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) sagt: „Nicht weniger Leistung, sondern das Entfalten, Fördern und Entwickeln von Potenzialen zu Kompetensagtzen ist unser Ziel – nicht durch Druck, sondern durch gute Vorbereitungsmöglichkeiten." Harald Tittel. picture alliance/dpa

Was führt denn zum „Unwohlsein“, um bei dem Begriff zu bleiben?

Zum Unwohlsein von Kindern trägt ganz entscheidend bei, was außerhalb der Schule passiert. Gibt es Probleme im Freundeskreis, in der Familie? Das kann Kinder extrem belasten. Auch wenn wir darauf keinen unmittelbaren Einfluss haben, nehmen wir das sehr wohl wahr. Und es ist ein Teil der zusätzlichen Verantwortung, die wir als Lehrkräfte empfinden.

Ist die Digitalisierung eher Fluch oder Segen?

Die Corona-Pandemie hat digitalen Kommunikationsformen einen Schub gegeben. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Lernen eine starke soziale Dimension hat. Es reicht nicht aus, Kinder vor einen Bildschirm zu setzen, sondern Kinder brauchen einander. Schule muss eine Präsenzveranstaltung bleiben. Wenn wir dabei digitale Hilfsmittel nutzen, sind sie nie Selbstzweck. Am Ende kommt jetzt nach einer gewissen Euphorie über das Digitale auch wieder das Klassische zum Vorschein – nicht nur in der Pädagogik, sondern auch bei den Schülern selbst. Sie verordnen sich beispielsweise digitale Abstinenz, weil sie sich der negativen Folgen bewusst werden. Als wir an meiner Vorgängerschule in Mainz die Bibliothek neu ausgestattet haben, haben wir festgestellt: Das haptische Erleben von Büchern hat bei der jüngeren Generation wieder einen Stellenwert. Die Schüler selbst haben als Maßgabe vorgegeben: „Unsere Bibliothek bleibt handyfrei.“

i Zu viel Zeit am Handy? Schüler verordnen sich inzwischen selbst digitale Abstinenz, hat Schulleiter Ingo Schnell festgestellt. Roland Weihrauch. picture alliance/dpa

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz?

Im Grunde ist KI nichts anderes als das, was es auch schon vorher gab: die Möglichkeit, sich enzyklopädisch verfügbares Wissen zu besorgen. Es geht nur sehr viel schneller, und man kann sich zusammenhängende Inhalte erzeugen lassen. Das ist natürlich sehr verlockend, aber auch gefährlich. Man darf sich nicht das Denken und die eigene Kreativität abgewöhnen. Daher müssen wir die jungen Menschen im Umgang mit KI zu einem kritischen und selbstbestimmten Handeln führen. Das heißt: Am Ende des Tages sollen und müssen sie selbst denken, damit sie ein aufgeklärtes, selbstbewusstes Individuum sein können. Denn das brauchen wir für unsere Gesellschaft.

Persönliches

Dr. Ingo Schnell (53) hat sich nach dem Abitur in Diez an der Lahn zunächst der Chemie verschrieben und die wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen. Er arbeitete nach dem Studium in der Grundlagenforschung am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Obwohl er seine Habilitation abgeschlossen und die universitäre Lehrbefugnis in physikalischer Chemie hat, orientierte er sich Anfang der 2000er-Jahre beruflich neu und entdeckte das Betätigungsfeld Schule für sich. Seit August 2025 leitet er das Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld. Dort unterrichten 70 Lehrkräfte etwa 750 Schüler. Er selbst unterrichtet Chemie und Physik. red