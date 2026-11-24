Mit 24-Stunden-Streiks machen die Mitarbeiter in der deutschen Automobilindustrie auf ihre Forderungen aufmerksam. Ein Thema: die Arbeitszeit. Was denkt einer der älteren Fahrensmänner in der regionalen Gewerkschaftsszene, Toni Schüller, darüber?
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Er ist ein Urgestein der Kommunalpolitik im Landkreis, hat kürzlich sein 75. Jubiläum als Mitglied der Industriegewerkschaft Metall gefeiert: Toni Schüller aus Kottenheim. Mit wachem Blick verfolgt der 89-Jährige, der als Pionier der Gewerkschaftsarbeit im Landkreis Mayen-Koblenz gilt, die aktuelle Debatte um eine Verlängerung der Arbeitszeit in der deutschen Industrie.