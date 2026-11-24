35-Stunden-Woche auf Prüfstand Schüller: „Hände weg von der Arbeitszeit“ Thomas Brost 24.11.2026, 10:00 Uhr

i Toni Schüller (links, neben Kommunalminister Sven Teuber) ist seit 75 Jahren Gewerkschaftsmitglied und seit fast 60 Jahren in der SPD. Der alte Fahrensmann aus Kottenheim beobachtet aktuelle Debatten. Elvira Bell

Mit 24-Stunden-Streiks machen die Mitarbeiter in der deutschen Automobilindustrie auf ihre Forderungen aufmerksam. Ein Thema: die Arbeitszeit. Was denkt einer der älteren Fahrensmänner in der regionalen Gewerkschaftsszene, Toni Schüller, darüber?

Er ist ein Urgestein der Kommunalpolitik im Landkreis, hat kürzlich sein 75. Jubiläum als Mitglied der Industriegewerkschaft Metall gefeiert: Toni Schüller aus Kottenheim. Mit wachem Blick verfolgt der 89-Jährige, der als Pionier der Gewerkschaftsarbeit im Landkreis Mayen-Koblenz gilt, die aktuelle Debatte um eine Verlängerung der Arbeitszeit in der deutschen Industrie.







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