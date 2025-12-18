Forschungsprojekt aus Mayen Schüler wollen mit Mini-Satellit hoch hinaus Thomas Brost 18.12.2025, 13:00 Uhr

i So sieht das Innenleben des Mayener Satelliten aus: Viel Elektronik muss auf engem Raum Platz finden. Thomas Brost

Einmal haben Gymnasiasten vom Mayener Megina-Gymnasium einen Ballon ins All steigen lassen, jetzt wollen Oberstufenschüler erneut hoch hinaus: Sie arbeiten in einem Wettbewerb an einem Mini-Satelliten. Der soll in Bremen in die Luft steigen.

In den Weltraum zog es vor gut zehn Jahren eine Forscher-AG am Mayener Megina-Gymnasium: Sie baute einen Wetterballon, den es bis ins All zog und der wissenschaftliche Daten lieferte. Jetzt wollen die Mayener erneut hoch hinaus: Sie arbeiten an einem Mini-Satelliten.







