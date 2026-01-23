Seit zehn Jahren gestalten die Kunstkurse der Stufe 11 am Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach das „Lebendige Denkmal“ neu. Dieses erinnert an die Schrecken von Krieg und Gewalt. Diesmal beschäftigen sich die Schüler dabei mit KI.
Lesezeit 2 Minuten
Im Bereich der alten Aula des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums in Andernach steht ein als „Lebendiges Denkmal" bezeichnetes Monument. Jedes Jahr erfährt es seitens der Schülerschaft eine Neugestaltung, um auf die Schrecken von Krieg und Gewalt hinzuweisen.