Projekt am KSG Andernach
Schüler setzen sich für Mahnmal mit KI auseinander
Die Schüler der Kunstkurse der Stufe 11 am Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach arbeiten gemeinsam mit ihren Ansprechpartnern an der Neugestaltung des Mahnmals.
Alexander Thieme-Garmann

Seit zehn Jahren gestalten die Kunstkurse der Stufe 11 am Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach das „Lebendige Denkmal“ neu. Dieses erinnert an die Schrecken von Krieg und Gewalt. Diesmal beschäftigen sich die Schüler dabei mit KI.

Im Bereich der alten Aula des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums in Andernach steht ein als „Lebendiges Denkmal" bezeichnetes Monument. Jedes Jahr erfährt es seitens der Schülerschaft eine Neugestaltung, um auf die Schrecken von Krieg und Gewalt hinzuweisen.

