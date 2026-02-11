Meinung zu KuBa Münstermaifeld Schüler laden AfD nicht ein – richtig so! Birgit Pielen 11.02.2026, 12:00 Uhr

i Birgit Pielen Jens Weber. MRV

Schüler am Kurfürst-Balduin-Gymnasium in Münstermaifeld laden Politiker aus der Region ein. Auf einen Vertreter der AfD verzichten sie bewusst. Das verdient eine glatte Eins, kommentiert Birgit Pielen.

AfD-Politiker setzen alle juristischen Hebel in Bewegung, wenn es darum geht, ihre Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl zu erstreiten. Das hat vor einigen Tagen auch die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz erfahren. Das Verwaltungsgericht Mainz gab einem AfD-Politiker in einem Eilverfahren Recht.







