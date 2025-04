Sie ist eine der ersten festen Verbindungen in der Nachkriegszeit zwischen Frankreich und Deutschland gewesen: die Liaison Burgund/Rheinland-Pfalz. Schon vor dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963 kamen die Menschen aus beiden Regionen zusammen – und kurze Zeit später die Bürger von Joigny und Mayen. Im Vorjahr hat die Partnerschaft ihren 60. Gründungstag gefeiert, jetzt sind junge Leute aus zwei Schulen von Joigny in Mayen gewesen, um Land und Leute zu befragen und mehr von Deutschland kennenzulernen. Unterstützt werden sie vom deutsch-französischen Freundeskreis unter der Leitung von Christoph Rosenbaum.

15 Fragen stark ist der Katalog von Fragen, den sich die Schülerinnen und Schüler aus Joigny gemeinsam mit ihren Lehrerinnen ausgedacht haben. Die Fragen reichen von „Kenn Sie einen französischen Schriftsteller, einen Komponisten und einen Maler?“ bis hin zu „Könnten Sie in Frankreich leben?“ Die Resultate stehen noch aus, aber an diesem recht kühlen Apriltag waren nur einige Einheimische bereit, sich ausfragen zu lassen, obwohl die Schüler ausgesprochen freundlich und höflich auftraten.

Eine andere Gruppe des Lyceés Luis Davier, also des Gymnasiums von Joigny, befasst sich mit der Geschichte und recherchiert im Mayener Stadtarchiv. Andere wiederum wollen wissen, wie offen die Willkommenskultur hierzulande aussieht oder wie eine Stadtverwaltung arbeitet. Chloé Guidet schließlich interessiert sich dafür, wie es um die Meinungsfreiheit in Deutschland bestellt ist. „Beim Thema Meinungsäußerung ist vieles ähnlich, manches anders“, sagt die 17-jährige Gymnasiastin, die bei ihrem auf ein Jahr angelegten Projekt von ihrer Lehrerin Stéphanie Bettini unterstützt wird. Bettini unterrichtet Deutsch in Joigny – sie ist regelmäßig in Mayen zu Gast und hat dort gute Freunde gefunden. Stichwort Meinungsfreiheit: Das sei auch ein hohes Gut in Frankreich, betont die junge Schülerin. Allerdings sei ein Auftreten in der Öffentlichkeit strenger reglementiert. So hat Frankreich eine Verbotsvorschrift beim religiös motivierten Tragen von Ganzkörperschleiern. Auch wenn die Religionsfreiheit ähnlich wie in Deutschland durch die Verfassung garantiert wird.

Überall sind dieser Tage die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitern zu sehen. Selbst in der jüngsten Stadtratssitzung hat man sich ein Bild vom politischen System im Nachbarland gemacht. Gespannt sein darf man darauf, wie die – nicht repräsentative – Auswertung des Fragenkatalogs der Gymnasiasten ausfallen wird. Da muss beispielsweise Farbe bekannt werden zu den Fragestellungen wie „Welche Vorteile/Schwerpunkte hat Deutschland gegenüber Frankreich?“ oder „Was ist die seltsamste Tatsache, die Sie von Frankreich gehört haben?“