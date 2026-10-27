Hilla Beils-Müller, St. Johann „Schreiben nimmt mich, wie ich bin“ Elvira Bell 27.10.2026, 06:00 Uhr

i „Ich lasse die Freude innig schaukeln“, sagt Hilla Beils-Müller über das Schreiben. Inzwischen hat sie ihr achtes Buch veröffentlicht. Elvira Bell

Mit „Leichtigkeit schaukelt mit“ veröffentlicht Hilla Beils-Müller aus St. Johann ihr achtes Buch. Ihre Gedichte erzählen von Lebensfreude, Sanftmut und innerer Stärke – und davon, wie Worte Menschen berühren können.

Ihre Poesie gibt Lebensenergie, getragen von einer feinsinnigen Beobachtungsgabe: „Wer schreibt, der bleibt, der bleibt für alle Zeit“, verkündet Schriftstellerin Hilla Beils-Müller aus Überzeugung – während ihre Augen funkeln, als wüsste sie genau, wie sehr diese Worte bei ihren Fans Spuren hinterlassen können.







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