Mit „Leichtigkeit schaukelt mit“ veröffentlicht Hilla Beils-Müller aus St. Johann ihr achtes Buch. Ihre Gedichte erzählen von Lebensfreude, Sanftmut und innerer Stärke – und davon, wie Worte Menschen berühren können.
Lesezeit 2 Minuten
Ihre Poesie gibt Lebensenergie, getragen von einer feinsinnigen Beobachtungsgabe: „Wer schreibt, der bleibt, der bleibt für alle Zeit“, verkündet Schriftstellerin Hilla Beils-Müller aus Überzeugung – während ihre Augen funkeln, als wüsste sie genau, wie sehr diese Worte bei ihren Fans Spuren hinterlassen können.