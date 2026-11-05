Bauprojekt im Heckenberg
Schöner wohnen über den Dächern von Mayen
Dachdecker Stefan Hofmann fixiert den Richtkranz, bevor er den Richtspruch ausbringt.
Dachdecker Stefan Hofmann fixiert den Richtkranz, bevor er den Richtspruch ausbringt.
Rico Rossival

Hochwertige Eigentumswohnungen entstehen oberhalb des Mayener Knüppchens – in einer exponierten Lage. Das erste von drei Häusern geht der Vollendung entgehen. Was Mieter und Eigentumswohnungsbesitzer erwartet, haben die beiden Investoren erläutert.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein feines Plätzchen, das sich die Bauherren dort droben in Mayen ausgesucht haben – unverbaubar und mit einer herrlichen Sicht über Eifel und Maifeld fast bis ins Rheintal. Jetzt ist das erste Haus, das im Wohnquartier Heckenberg II im Werden ist, mit dem Richtkranz versehen worden.
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