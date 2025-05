Beim Raderlebnistag am Sonntag, 25. Mai, können aktive Menschen die Schätze der Region entdecken. Von 10 bis 17 Uhr heißt es: „Schatz, wir radeln“. Der Maifeld-Radweg verläuft auf den Trassen der stillgelegten Eisenbahn zwischen Münstermaifeld, Polch, Ochtendung und Mayen. Ein vielseitiges Programm macht den Tag zum sportlichen Event und zum unterhaltsamen Vergnügen.

1Münstermaifeld: Um 10 Uhr gibt Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, in der Bahnhofstraße von Münstermaifeld den Startschuss zum Raderlebnistag. Er ist überzeugt: „Der Maifeld-Radweg ist nicht nur ein landschaftliches Juwel, sondern jetzt auch ein spannender Lernort rund um die regionale Landwirtschaft.“

Denn neue Informationstafeln informieren über die fruchtbaren Felder des Maifelds und die Arbeit der Landwirte. Maximilian Mumm wird auch für Gespräche in Naunheim, Mertloch und Polch zur Verfügung stehen. Um 16.30 Uhr ist dann Treffpunkt an der neuen „Schatzbank“ zwischen Kerben und Ochtendung. Ob mit oder ohne Bürgermeister: Diese „Schatzbank“ ist auf jeden Fall ein tolles Fotomotiv. In Münstermaifeld gibt es außerdem Speisen, Getränke und Stockbrot. Um 14.30 Uhr spielt die Stadtkapelle am Tourist-Info-Stand.

i Neue Informationstafeln gewähren Groß und Klein spannende Einblicke in die Schätze des Maifeldes. TI Maifeld, Dominik Ketz

2Naunheim: In Naunheim werden die Gäste mit kalten Getränken, Kaffee und Waffeln versorgt. Außerdem gibt es eine Traktorausstellung.

3Mertloch: In Mertloch ist das Boule-Spielfeld geöffnet, für Kinder gibt es eine sogenannte Bewegungsbaustelle. Besichtigt werden kann auch die Ölmühle Bertgen an ihrem neuen Standort in Mertloch. Hier werden kaltgepresste und native Bio-Speiseöle hergestellt. Die Rohware kommt bevorzugt von regionalen Biolandwirten und wird dann schonend verarbeitet. Durch die Kaltpressung bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe und der typische Geschmack der Ölsaaten erhalten.

In Mertloch gibt es außerdem Seifen von Kingbear. Das junge Unternehmen aus Kollig produziert in Handarbeit und mit natürlichen Rohstoffen feine Seifen für Haut und Haar. Das Motto von Kingbear-Macher Christian Schweden lautet: „Mit Kingbear kannst du Nachhaltigkeit unter der Dusche leben.“

Auch wenn die Radler an diesem Tag erst später unter die Dusche gehen werden: In Mertloch können sie bei Problemen mit dem Fahrradsitz den Sattel-Check-Point ansteuern.

4 Polch: In Polch ist das Heimatmuseum „Christinas Stuben“ geöffnet. Am Alten Bahnhof bietet das Fahrradhaus Zangmeister einen Fahrradcheck und einen Radparcours. Vor der Alten Schnapsbrennerei serviert ein Foodtruck Tolles von der Knolle, und es gibt Führungen durch das Kartoffellager. Kinder können einen Strohballenparcours testen oder sich beim Kartoffelstempeln und Kinderschminken amüsieren. Für große und kleine Naschkatzen öffnet auch das Factory Outlet von Griesson – de Beukelaer.

Beim Hofladen Adams in Polch gibt es Führungen und Kostproben von heimischen Erzeugnissen. Die Landjugend baut hier eine Hüpfburg auf und organisiert Spiele rund um das Thema Landwirtschaft. Zur Stärkung gibt es Folienkartoffeln mit Kräuterquark und leckeres Eis.

i Für Familien ist der Maifeldradweg ein ideales Ausflugsziel. Denn die Strecke hat kaum Steigungen. TI Maifeld, Dominik Ketz

5 Kerben: In Kerben können Radler auf dem Sinnesparcours entspannen und Spielspaß mit dem Jux-Team erleben. „LeckerMYK“ serviert regionale Produkte am TI-Stand, die AOK stellt das „Smoothie Bike“ vor. Dabei tritt man auf einem Standrad in die Pedale und treibt damit einen Mixer an, der an der Rückseite des Fahrrads befestigt ist . Wer sich anders stärken möchte: Es gibt auch Bratwurst vom Grill, Eisbecher von Lung und kalte Getränke.

6 Ochtendung: Am Alten Bahnhof in Ochtendung ist der Biergarten geöffnet. Spätestens am Ende des Raderlebnistages kann man dort wunderbar entspannen und auf einen gelungenen Tag anstoßen.