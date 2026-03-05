Grünen-Kandidat Simon Schmitz „Schnellradweg muss hochwertig ausgebaut werden“ 05.03.2026, 14:30 Uhr

i Simon Schmitz (Grünen) ist für einen zeitnahen Ausbau eines Schnellradwegs von Koblenz über Andernach nach Bonn. Martina Koch

Für die Grünen tritt Simon Schmitz im Wahlkreis 11 als Direktkandidat bei der Landtagswahl im März an. Wir haben ihn gebeten, drei Sachfragen zum Wahlkreis schriftlich zu beantworten.

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März rückt näher, der Wahlkampf tritt in seine heiße Phase. Unsere Redaktion stellt aussichtsreiche Kandidaten im Wahlkreis vor und hat sie auch gebeten, drei Sachfragen zum Wahlkreis 11 schriftlich zu beantworten.







