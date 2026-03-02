Grünen-Kandidat im WK 11 Schmitz: Mich stört grassierender Zukunftspessimismus 02.03.2026, 12:00 Uhr

i Dr. Simon Schmitz geht bei der Landtagswahl 2026 für die Grünen im Wahlkreis 11 ins Rennen. Michael Schuh

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 11 (Andernach) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Dr. Simon Schmitz. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Grünen selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Dr. Simon Schmitz tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 (Andernach) für die Partei Bündnis 90/Die Günen an.







Artikel teilen

Artikel teilen