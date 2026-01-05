Vordereifel muss neu wählen Schmerzliche Fragen nach Schomischs Tod Birgit Pielen 05.01.2026, 11:32 Uhr

i „Alfred Schomisch wurde, für uns alle unfassbar, während seines Weihnachtsurlaubs durch einen Herzinfarkt aus dem Leben gerissen", teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel auf ihrer Homepage mit. Sascha Ditscher/EVM

Die Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel muss sich nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Alfred Schomisch mit einer Frage befassen, die unter diesen Umständen besonders schmerzlich ist: Wann soll die Neuwahl angesetzt werden?

Viele Menschen in der Vordereifel trauern. Der plötzliche Tod von Alfred Schomisch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, hat sie geschockt. Auch in der VG-Verwaltung mit Sitz in Mayen ist das Entsetzen groß. Auf der Homepage der VG Vordereifel heißt es: „Alfred Schomisch wurde, für uns alle unfassbar, während seines Weihnachtsurlaubs durch einen Herzinfarkt aus dem Leben gerissen.







