Das weitverzweigte unterirdische Höhlensystem in Mendig lockt viele Besucher an. Hin und wieder aber verschaffen sich manche unberechtigt Zutritt – wie kürzlich drei junge Männer. Ihre Retter geben auf Anfrage unserer Redaktion neue Details preis.
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Weit verzweigte unterirdische Höhlensysteme und Schächte der Felsenkeller in Mendig sowie Bergwerke an anderen Orten sind faszinierende, aber auch gefährliche Lost Places (vergessene Orte). Andreas Kiefer, der ehemalige Projektleiter des Naturschutzgroßprojekts Mayener Grubenfeld, sagt: „So etwas lockt unfassbar viele Menschen an, die sich mit ihren Entdeckungen in den Sozialen Medien präsentieren.