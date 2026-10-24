Hella-Maria Kurtz in Polch Schlafdiagnostik zu Hause – so funktioniert es Birgit Pielen 24.10.2026, 12:00 Uhr

i Fachärztin Hella-Maria Kurtz demonstriert mit ihrer Auszubildenden, wie die Sensoren zur mobilen Schlafdiagnostik angebracht werden. Patienten bekommen das Prozedere ausführlich erklärt und zusätzlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung per Video für zu Hause. Birgit Pielen

Schlafprobleme können die Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Mit mobiler Diagnostik lässt sich der Schlaf bequem zu Hause untersuchen. Wie das funktioniert, erklärt die Polcher Schlafmedizinerin Hella-Maria Kurtz.

Wer nachts schlecht schläft, ist tagsüber erschöpft. Doch nicht immer steckt Stress dahinter. Auch unbemerkte Atemaussetzer können die Nachtruhe stören und die Gesundheit beeinträchtigen. Mobile Schlafdiagnostikgeräte ermöglichen es, den Schlaf zu Hause medizinisch untersuchen zu lassen.







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