Schlafprobleme können die Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Mit mobiler Diagnostik lässt sich der Schlaf bequem zu Hause untersuchen. Wie das funktioniert, erklärt die Polcher Schlafmedizinerin Hella-Maria Kurtz.
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Wer nachts schlecht schläft, ist tagsüber erschöpft. Doch nicht immer steckt Stress dahinter. Auch unbemerkte Atemaussetzer können die Nachtruhe stören und die Gesundheit beeinträchtigen. Mobile Schlafdiagnostikgeräte ermöglichen es, den Schlaf zu Hause medizinisch untersuchen zu lassen.