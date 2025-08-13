Rund 1000 Briefe tauschten Goethe und Schiller zu Lebzeiten aus. Die Schauspieler Michael Ophelders und Thorsten Hamer nutzten diesen Fundus für ein beeindruckendes Burgfestspiel-Exxtra. „Dichtung allein ist schon Verrat“ lautete das Motto.

Mit ihren jeweiligen Soloprogrammen haben sich sowohl Michael Ophelders als auch Thorsten Hamer seit Jahren bei den Freunden der Mayener Burgfestspiele einen hervorragenden Namen erworben. Am Montag standen die Publikumslieblinge mit einem spannenden Rezitationsabend mit amüsanten Zwischentönen und entsprechenden musikalischen Untermalungen mit dem Titel „Dichtung allein ist schon Verrat“ auf der Bühne im Innenhof des Alten Arresthauses.

Bereits vor drei Wochen hatten sie an gleicher Stelle ihre Fans mit diesem besonderen Abend beschenkt. „Wir wollten beide etwas zusammen machen“, berichtet Thorsten Hamer unserer Redaktion. „Dabei bot sich die Gelegenheit, als Michael Ophelders, von dem das Konzept für ,Dichtung allein ist schon Verrat’ stammt, ein Burgfestspiel-Exxtra anbieten wollte. Wir mögen beide diese kraftvollen Balladen von Goethe und Schiller und sind glücklich, dass es auch das Publikum so gesehen hat.“

i Das Publikum hing den beiden Künstlern an den Lippen. Elvira Bell

Gewidmet war der lyrische Leckerbissen den dichtenden Genies Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller. Sie waren gleichzeitig wohl scharfzüngige Rivalen. Ihr Dichterwettstreit ist Legende. Um ihre Freundschaft ranken sich rätselhafte Spekulationen. In dem von Ophelders entwickelten Bühnenwerk schlüpften die beiden Schauspieler mit dramatischer Energie und fesselnder sprachlicher und mimischer Ausdruckskraft in die Rollen von Schiller und Goethe.

Sie ahmten Situationen und Szenen nach, wie sie sich tatsächlich abgespielt haben könnten. Unter anderem wurden die Balladen „Der Ring des Polykrates“, „Der Erlkönig“ und „Der Handschuh“ in beeindruckender Weise dargestellt. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war den beiden Schauspielern bei ihrer Spurensuche, bei der sie dem geheimnisvollen Dunkel jener Freundschaft auf den Grund gehen wollten, gewiss.

„Vielleicht ist es auch der Grund, warum es in jeder zweiten Ballade um Leichen und um Mord geht.“

Michael Ophelders

Während Ophelders die Zuschauer zunächst musikalisch mit der „Kleinen Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart und dann mit freundlichen Worten willkommen hieß, eilte Hamer wie von einer Tarantel gestochen an den Zuschauern vorbei völlig aufgeregt zur Bühne. „Ich muss Sie sofort unterbrechen. Mir ist ein Brief in die Hände gefallen, der mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Also am besten ich lese ihn einfach mal vor. Dann wissen Sie, wovon ich rede“, so Hamer.

Der Brief wurde am 1. April 1791 von Wolfgang Amadeus Mozart in Wien geschrieben. „Ich bitte Sie, hochgeschätzter Herr Schiller, hören Sie mich an. Ich bin noch ganz von der Galle. Denn jetzt ist es gewiss, dieser Goethe steckt mit Saleri unter einer Decke. Das Schändlichste bei der ganzen Affäre ist, dass dieser Bösewicht Goethe sich untersteht, einen Fortgang der ,Zauberflöte’ schreiben zu wollen, die dann sein stümperhafter Kompositeur in Noten setzen soll. Ich habe etwas im Kopf dafür ich Sie tätlich bitte. Doch damit alles so geschieht, wie ich es wünsche, müssten Sie erst das Ihrige dazu tun, sonst wäre das ganze Werk unvollkommen. Ich beschwöre Sie, mit allem, was uns heilig ist, dieser Spitzbub muss krepieren. Machen Sie, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Adieu, ihr gehorsamer Diener.“ Hamer hatte sich in Rage geredet.

i Intendant Alexander May (rechts) dankte den beiden Schauspielern für das gelungene Burgfestspiel-Exxtra. Elvira Bell

„Das Ganze scheint ein Kriminalfall zu sein, Herr Ophelders, der nach Aufklärung geradezu schreit“. Sichtlich geplättet sinnierte sein Gegenüber. „Da haben beide noch gelebt. Das hätte wirklich passieren können. Vielleicht sollten wir als Kriminalisten versuchen, diesen Kriminalfall aufzulösen.“ Das werfe ja auch ein ganz neues Licht auf diese ruhmreiche Freundschaft.

„Vielleicht ist es auch der Grund, warum es in jeder zweiten Ballade um Leichen und um Mord geht“, mutmaßte Ophelders. Selbst die, in denen es vordergründig um andere Themen gehe, wie beispielsweise in dem Werk von Friedrich Schiller „Der Handschuh“. Ophelders und Hamer tauchten mehr als zwei Stunden auf geniale Weise tief in die Werke von Schiller und Goethe ein. Eine grandiose Vorstellung, die mit Zugaben gekrönt wurde.