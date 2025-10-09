Halteverbote in Mayen Schilderwald führt merkwürdiges Eigenleben 09.10.2025, 13:00 Uhr

i Eines von Halteverbotsschildern in der St.-Veit-Straße: Die Schrift ist zu klein, Autofahrer sind irritiert. Thomas Brost

Mal tauchen Halteverbotsschilder auf, dann werden sie über Nacht weggestellt: Der Schilderwald in der Mayener Kernstadt wirft Fragen auf. Besonders ärgerlich beim Glasfaserausbau sind Halteverbotsschilder, die dort stehen, wo nicht gearbeitet wird.

Den Schilderwald auszudünnen, dies schreiben sich Verkehrsplaner immer wieder auf die Fahnen – auch weil Verkehrsteilnehmer nicht mehr durchblicken oder überfordert sind mit permanenten Hinweisen. In der Kernstadt von Mayen wird seit Sommer Glasfaser verlegt, an einigen Stellen unter enormen Hochdruck.







