Mal tauchen Halteverbotsschilder auf, dann werden sie über Nacht weggestellt: Der Schilderwald in der Mayener Kernstadt wirft Fragen auf. Besonders ärgerlich beim Glasfaserausbau sind Halteverbotsschilder, die dort stehen, wo nicht gearbeitet wird.
Lesezeit 3 Minuten
Den Schilderwald auszudünnen, dies schreiben sich Verkehrsplaner immer wieder auf die Fahnen – auch weil Verkehrsteilnehmer nicht mehr durchblicken oder überfordert sind mit permanenten Hinweisen. In der Kernstadt von Mayen wird seit Sommer Glasfaser verlegt, an einigen Stellen unter enormen Hochdruck.