Bis zu 250.000 Besucher strömten an neun Tagen auf den Mayener Lukasmarkt – weniger als in den Spitzenjahren. Dennoch ziehen Marktmeisterin, Schausteller und Polizei eine positive Bilanz des Volksfests.
Lesezeit 4 Minuten
Mit einem leuchtenden Feuerwerk in den Burggärten hat am Sonntagabend der 621. Lukasmarkt sein stimmungsvolles Ende gefunden. Am Rande ereignete sich zudem eine besonders schöne Episode: Mehrere Verkäufer und Betreiber der Essensstände stellten der Initiative Foodsharing Mayen nach dem Feuerwerk nicht mehr benötigte Lebensmittel zur Verfügung.