Lukasmarkt in Mayen
Schausteller trotz verhaltener Konsumlaune zufrieden
Besitzer Marvin Issel und seine Mitarbeiter benötigen jeweils zwei Tage um das Fahrgeschäft Caroussel Royal auf dem Mayener Luka
Besitzer Marvin Issel und seine Mitarbeiter benötigen jeweils zwei Tage um das Fahrgeschäft Caroussel Royal auf dem Mayener Lukasmarkt auf- beziehungsweise abzubauen.
Elvira Bell

Bis zu 250.000 Besucher strömten an neun Tagen auf den Mayener Lukasmarkt – weniger als in den Spitzenjahren. Dennoch ziehen Marktmeisterin, Schausteller und Polizei eine positive Bilanz des Volksfests.

Lesezeit 4 Minuten
Mit einem leuchtenden Feuerwerk in den Burggärten hat am Sonntagabend der 621. Lukasmarkt sein stimmungsvolles Ende gefunden. Am Rande ereignete sich zudem eine besonders schöne Episode: Mehrere Verkäufer und Betreiber der Essensstände stellten der Initiative Foodsharing Mayen nach dem Feuerwerk nicht mehr benötigte Lebensmittel zur Verfügung.
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