Nach dem Mauerfall fasst der Ettringer Unternehmer Hans Schäfer im Osten Fuß. Seine Produkte waren in der DDR begehrt - und in der Zeit danach.

Kürzlich berichtete unsere Zeitung über die Eiserne Hochzeit von Hans und Christa Schäfer. Unsere Leser zeigten großes Interesse an dem Lebenswerk von Hans Schäfer und seiner Familie, die in Spitzenzeiten bis zu 100 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz geboten hatten.

Ein Rückblick: Hans Schäfer arbeitete zunächst im Transportunternehmen seines Vaters. „Ich hatte dann für mich den Entschluss gefasst, irgendwas Produktives zu machen“, sagt er. 1961 gründete Hans Schäfer in Ettringen die Firma Schäfer Deckenplatten, die zunächst in seiner Heimatgemeinde und später zudem in Großröhrsdorf (Sachsen) produzierte.

i Mit seinem Unternehmen hatte Hans Schäfer unter anderem in der Kottenheimer Straße in Ettringen begonnen, bis er eine große Fläche im Wallemer Weg, ebenfalls in Ettringen, erwerben konnte. Elvira Bell

Das Unternehmen hat sich die Herstellung von und den Handel mit Decken- und Isolierplatten, Eckleisten, Formteilen, Dämmplatten, Bauteilen und Verpackungen auf ihre Fahne geschrieben. Schäfer war ein Vorreiter auf seinem Gebiet. 1978 hatte er die Japan-Messe in Tokio besucht. Kundig hatte er sich auch in New York und China gemacht. „Ich hatte mir erhofft, neue Kenntnisse auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung zu bekommen.“ Der große Durchbruch erreichte er im sächsischen Großröhrsdorf.

Schäfer war der Einzige aus seiner Branche, der schon zu Zeiten der DDR Bekanntschaften mit Leuten, die irgendeinmal „mit den Artikel, die wir herstellten, Geschäfte machen wollten.“ Auf einer Kunststoffmesse in Leipzig tat sich ihm im März 1990 eine Chance auf. Schäfer durfte seine Produkte direkt von einem Lkw, der über Nacht voll beladen nach Leipzig gekommen war, verkaufen. Innerhalb einer Stunde war alles vergriffen. Bezahlt wurde in Mark und US-Dollar. Das war ein Hinweis, „unsere Ware kommt dort sehr gut an. Wir haben uns mit dem Gedanken getragen, in der ehemaligen DDR zu investieren und ein Werk aufzubauen.“

i 2019 haben die Schäfers Ettringen verlassen und eine Eigentumswohnung in der Gerberstraße in unmittelbarer Nähe der Nette bezogen. In seinem Hobbyraum widmet sich Hans Schäfer in seiner Freizeit nun intensiv der Herstellung von filigranen Kulis, Füllfederhaltern, Uhren und verschiedenen Intarsienarbeiten. Elvira Bell

Im Jahr 1993 wurden Hans Schäfer während einer Messe in Bischofswerda am westlichen Rand der sächsischen Oberlausitz von dem Schirmherrn der Messe, dem Ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Klaus von Dohnanyi, und von Kommunen Bauplätze angeboten. „Das Gespräch wurde sogar vom Fernsehen aufgezeichnet und ausgestrahlt. Peter Schwindenhammer aus Mayen, ein Freund von mir, hatte es per Zufall in den ,Tagesthemen’ gesehen und mich informiert. Es war dem deutschen Fernsehen wichtig, zu zeigen, dass Westdeutsche in Ostdeutschland investieren möchten.“

Produkte, die seine Firma ab 1994 dann auch im Werk im sächsischen Großröhrsdorf herstellten, hatten Einlegezettel mit dem Hinweis „Produziert in Ostdeutschland.“ Diesen Vorteil konnten andere Hersteller nicht vorweisen. Sie produzierten nicht im Osten. „Die Leute haben unsere Artikel gekauft, weil wir investierten und Arbeitsplätze boten“. erläutert Schäfer. Auch der Zentrale der Obi-Märkte blieb der durchschlagende Erfolg nicht verborgen. „Wir wurden plötzlich gelistet. Wir haben unsere Produkte von Ettringen und Großröhrsdorf bis nach Moskau geliefert. Das lief super.“ Er sei des Öfteren in Moskau gewesen, erinnert sich der heute 90-Jährige. „Plötzlich waren wir Marktführer von Deckenplatten.“ Sein Sohn Dietmar wollte das Unternehmen allerdings nicht fortführen. Ihm war die Verantwortung zu groß.

„Das wäre Verrat gegenüber meinen Mitarbeitern aus Großröhrsdorf gewesen.“

Hans Schäfer nahm nicht mehr am 50-jährigen Jubiläum der Firma teil, sie wurde zu diesem Zeitpunkt schon abgewickelt.

„Unsere Tochter hätte weitergemacht, wenn ich im Unternehmen geblieben wäre. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits 69 Jahre alt, das war also nicht möglich.“ Im Jahr 2002 hat das belgische Unternehmen NMC die Schäfer-Gruppe übernommen. „Wir konnten für uns die bestmöglichen Konditionen verhandeln, auch für unsere Mitarbeiter. Es kam anders. Obwohl man es Hans Schäfer beim Verkauf seines Unternehmens fest versprochen hatte, wurde das Werk in Ostdeutschland geschlossen. Die Schließung wurde von Ettringen aus abgewickelt. Den Mitarbeitern wurde angeboten, im 500 Kilometer entfernten Ettringen zu arbeiten. „Es tat mir in der Seele weh, dass die Käufer ihr Wort nicht gehalten haben. Ich war erschütternd.“ An den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Firmenjubiläum im Jahre 2011 hatte Schäfer, obwohl er eingeladen war, aus nachvollziehbaren Gründen nicht teilgenommen. „Das wäre Verrat gegenüber meinen Mitarbeitern aus Großröhrsdorf gewesen.“