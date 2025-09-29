Andernacher wird 85: Schäfer-Schällhammer ist immer noch hungrig nach Kunst
Andernacher wird 85
Schäfer-Schällhammer ist immer noch hungrig nach Kunst
Er ist bekannt in der gesamten Region wie sonst kaum ein anderer Künstler: Fred Schäfer-Schällhammer. Am Dienstag feiert der Leiter der Kunstakademie Rheinland seinen 85. Geburtstag. Und er hat noch viel vor.
Fred Schäfer-Schällhammer prägt die Kulturszene der Region seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer. Am Dienstag, 30. September, wird der gebürtig aus Miesenheim stammende Künstler 85 Jahre alt. Nach wie vor ist der Hunger von Schäfer-Schällhammer nach Kunst nicht gestillt.