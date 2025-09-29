Andernacher wird 85 Schäfer-Schällhammer ist immer noch hungrig nach Kunst 29.09.2025, 18:00 Uhr

i Die Verdienste von Schäfer-Schällhammer – er ist Kaiser-Lothar-Preisträger der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen - wurden unter anderem mit dem Kunstpreis der Sport-Toto Rheinland-Pfalz, mit der Professor Hanns Altmeier-Gedächtnisplakette und dem Großen Wappenteller des Landkreises Mayen-Koblenz gewürdigt. Zudem ist er Preisträger vieler Wettbewerbe am Bau, für Kunst und Architektur. Elvira Bell

Er ist bekannt in der gesamten Region wie sonst kaum ein anderer Künstler: Fred Schäfer-Schällhammer. Am Dienstag feiert der Leiter der Kunstakademie Rheinland seinen 85. Geburtstag. Und er hat noch viel vor.

Fred Schäfer-Schällhammer prägt die Kulturszene der Region seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer. Am Dienstag, 30. September, wird der gebürtig aus Miesenheim stammende Künstler 85 Jahre alt. Nach wie vor ist der Hunger von Schäfer-Schällhammer nach Kunst nicht gestillt.







