Ganze Fichtenwälder hat der Borkenkäfer zunichtegemacht. Wie ist die Lage in diesem Sommer im Kampf gegen den Schädling? Darüber geben die Forstämter Ahrweiler, Cochem und Koblenz Auskunft.

Halbzeit im „Borkenkäferjahr 2025“: Wie hat sich die Lage im Kampf gegen den Schädling im heimischen Wald entwickelt? Unsere Zeitung hat in den Forstämtern der Region nachgehört und die Experten in Cochem, Koblenz und Ahrweiler befragt.

Bezüglich des Borkenkäfers habe die günstige Witterung im Jahr 2024 die Situation „merklich entspannt, obwohl es in Rheinland-Pfalz das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung war“, berichtet Andreas Hodapp, der Leiter des Forstamtes Cochem. „Mit reichlich Frühjahrsniederschlägen und – außer im August – ausreichenden Sommerniederschlägen haben sich die Fichten wieder etwas besser gegen den Borkenkäfer wehren können und dieser sich im Vergleich zu den Vorjahren weniger erfolgreich vermehrt. Die Befallsflächen und Schadholzmengen sind im Forstamt Cochem rückläufig. Dennoch seien diese Werte noch erheblich über den Zahlen aus den Jahren vor den Trocken-Heiß-Jahren (ab 2018).

i Winzig, aber mit großer Wirkung: der Borkenkäfer Elvira Bell

Der nasse Winter 2024/25 habe zu einem vergleichsweise gemäßigten Befall im Frühjahr geführt. Die aktuell heiße und teilweise anhaltend trockene Witterung begünstige die Borkenkäfer jedoch erneut. „Grundsätzlich ist die Situation weiter angespannt“, so Andreas Hodapp.

Für den Bereich des Forstamtes Ahrweiler stellt Büroleiter Jan Bormann fest: „Das Befallsgeschehen des Borkenkäfers ist in diesem Jahr geringer als im Vorjahr. Bisher ist nur sehr wenig Frischbefall vorhanden. Dies kann sich zwar je nach Witterung noch ändern, jedoch ist nicht mit einer Massenvermehrung wie in den letzten Jahren zu rechnen. Aufgrund der derzeit guten Absatzlage für Fichtenholz kann anfallendes Käferholz schnell abgefahren werden, was ebenfalls zu einer Eindämmung des Befalls führt.“

Die abgestorbenen Fichten, die man im Wald sieht, sind schon seit Jahren tot. Diese stehen hauptsächlich im Privatwald. „Es obliegt den jeweiligen Eigentümern, diese zu beseitigen“, betont Büroleiter Bormann. Im Forstamtsbereich Koblenz beobachte man vereinzelt Borkenkäferbefall, den „wir je nach Örtlichkeit möglichst zügig aufarbeiten“, berichtet Dietmar Ebi, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. „Da der Befall überschaubar ist, erfolgt die Aufarbeitung im Rahmen der regulären Betriebsarbeiten.“ Im Forstamtsbereich Koblenz spiele die Fichte eine untergeordnete Rolle. „Ihr Anteil im Staatswald beträgt seit der letzten Inventur zum Beispiel unter sechs Prozent“, informiert der Förster. Befallene Bäume weisen laut Landesforsten Rheinland-Pfalz unter anderem folgende Symptome auf: vertrocknete Äste, Nadelverlust, Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, helle Flecken auf der Rinde, verursacht durch Nahrungssuche der Spechte, ferner das Abfallen größerer Rindenstücke und Sichtbarwerden des Spinholzes, braunes Bohrmehl auf der Borke und unter Rindenschuppen sowie Spinnweben am Stammfuß und Bodenvegetation. Europaweit gibt es mehr als 150 Arten von Borkenkäfern. Als Rinden- oder Holzbrüter sind sie ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems Wald, können bei vermehrtem Auftreten aber zu bedeutenden Schädlingen werden. Der achtzähnige Fichtenborkenkäfer verbreitet sich bei warmer und trockener Witterung explosionsartig.