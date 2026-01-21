Bürgermeisterwahl in Andernach Sammy Labidi (SPD) liegt das Soziale am Herzen Martina Koch 21.01.2026, 14:00 Uhr

i Sammy Labidi sitzt für die SPD im Andernacher Stadtrat und ist stellvertretender Amtsleister des Jugendamts Neuwied. Seine beruflichen Qualifikationen will er künftig als Bürgermeister zum Nutzen seiner Heimatstadt einbringen. Martina Koch

Als Abteilungsleiter im Jugendamt Neuwied hat Sammy Labidi bereits berufliche Erfahrungen in einer Stadtverwaltung gesammelt. Jetzt kandidiert er für das Bürgermeisteramt in Andernach und sieht viele Anknüpfungspunkte an seinen bisherigen Werdegang.

Momentan arbeitet Sammy Labidi noch als stellvertretender Amtsleiter im Jugendamt der Stadt Neuwied. Sollte er bei der anstehenden Wahl des Bürgermeisters in der Februarsitzung des Stadtrats erfolgreich sein, könnte er bereits ab Oktober sein eigenes Dezernat in der Andernacher Stadtverwaltung verantworten.







Artikel teilen

Artikel teilen