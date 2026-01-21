Als Abteilungsleiter im Jugendamt Neuwied hat Sammy Labidi bereits berufliche Erfahrungen in einer Stadtverwaltung gesammelt. Jetzt kandidiert er für das Bürgermeisteramt in Andernach und sieht viele Anknüpfungspunkte an seinen bisherigen Werdegang.
Momentan arbeitet Sammy Labidi noch als stellvertretender Amtsleiter im Jugendamt der Stadt Neuwied. Sollte er bei der anstehenden Wahl des Bürgermeisters in der Februarsitzung des Stadtrats erfolgreich sein, könnte er bereits ab Oktober sein eigenes Dezernat in der Andernacher Stadtverwaltung verantworten.