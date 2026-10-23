Rat verabschiedet Claus Peitz Sammy Labidi als Andernacher Bürgermeister vereidigt Martina Koch 23.10.2026, 14:00 Uhr

i Im festlichen Rahmen wurde Sammy Labidi (links) im Stadtrat in das Amt des Andernacher Bürgermeisters eingeführt. Zu den ersten Gratulanten gehörte Oberbürgermeister Christian Greiner. Rico Rossival

Die Stadtratssitzung in Andernach stand ganz im Zeichen von Abschied und Neubeginn. Der Rat dankte dem scheidenden Bürgermeister Claus Peitz und begrüßte den neuen Amtsinhaber Sammy Labidi. Dieser sieht große Herausforderungen auf die Stadt zukommen.

Es war keine Sitzung wie jede andere, zu der der Andernacher Rat jüngst zusammenkam: Nach 16 Jahren verabschiedete das Gremium Bürgermeister Claus Peitz (CDU) und führte seinen Nachfolger Sammy Labidi (SPD) ins Amt ein, das er ab dem 28. Oktober übernehmen wird.







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