In den jüngsten Sitzungen der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Stadtwerke Mayen wurde Samar Spormann mit einstimmigen Beschlüssen zur Geschäftsführerin der Stadtwerke Mayen bestellt. Spormann ist bereits seit ihrer Ausbildung im Unternehmen und konnte sich in ihrer 20-jährigen Laufbahn mit den unterschiedlichsten Aufgaben im Unternehmen vertraut machen. Zuletzt war sie Bereichsleiterin und Prokuristin bei den Stadtwerken. Spormann tritt damit eine verantwortungsvolle Aufgabe an, für die sie sehr gut gerüstet ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stadtwerke haben rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Tätigkeitsfeld ist durch die Bereiche Wasserversorgung, Nettebad und Parkeinrichtungen bestimmt, wobei mit der Energieerzeugung perspektivisch ein weiteres Aufgabenfeld hinzutreten soll. Über dies sind die Stadtwerke Mayen an der Fernwärmeversorgung Mayen beteiligt und mittelbar über die EBM mit nennenswerten Anteilen an der Energieversorgung Mittelrhein.

Bernhard Mauel und Rolf Schäfer hatten vor knapp drei Jahren die Aufgabe der Geschäftsleitung der Stadtwerke nach einer unerwartet eingetretenen Vakanz übernommen. Beide haben in der Folge ein Konzept erarbeitet, wie die künftige Hausspitze bei den Stadtwerken aus der Mitte der gut ausgebildeten Mitarbeiter entwickelt werden kann. Die Gremien sind dem gefolgt und bestellten daraufhin Samar Spormann und Claudia Keiper als Prokuristinnen.

Ausgeschiedenen Geschäftsführern gedankt

Nach einer zweijährigen Einarbeitungszeit wurde die „Staffelholzübergabe“ zum 1. September von Bernhard Mauel und Rolf Schäfer vorgeschlagen und seitens der Gremien der Stadtwerke entsprechend beschlossen. Spormann wurde als Geschäftsführerin bestellt und die Bestellung von Keiper, als die sie unterstützende Prokuristin, bekräftigt.

Eine etwas länger währende gemeinsame Reise habe damit ihr beachtliches Ende gefunden, erklärten Bernhard Mauel und Rolf Schäfer einmütig. Man sei sehr stolz auf das Ergebnis, das man als besonders annehme. Gute Grundlagen für die Zukunft sind gelegt. Die Stadtwerke Mayen sind gut aufgestellt. In allen Aufgabenfeldern ist man in den vergangenen Jahren vorangekommen. Es wurde sich auf Projekte konzentriert, die die Stadtwerke Mayen als Dienstleister weiter bringen. Die Energieerzeugung wurde als weiteres Projekt angestoßen. In diesem Feld sehe man großes Potenzial bei den Stadtwerken, so Bernhard Mauel und Rolf Schäfer.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke, Oberbürgermeister Dirk Meid, dankte im Rahmen der jüngsten Gremiensitzungen den nun ausgeschiedenen Geschäftsführern für das zurückliegende Engagement. Sie hätten in schwieriger Zeit, so Meid, die Aufgabe der Geschäftsleitung übernommen und vom ersten Tag der Bestellung an mit Bedacht an der Fortentwicklung der Stadtwerke gearbeitet. Dass es gelingen konnte, die neue Hausspitze aus der Mitte des Unternehmens zu entwickeln, sei beachtlich und beispielgebend.