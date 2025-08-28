Seit elf Jahren rockt es am Sumpf: Das Musikfestival in Thür, das am Samstage, 13. September, über die Bühne geht, wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für Kinder, Jugendliche und Familien, denen es nicht so gut geht. Musik baut auch dort Brücken, wo mehr gebraucht wird als nur Worte. Sie drückt die verbindende Hoffnung aus, dass Musik wie bei Benefizkonzerten helfen kann, um finanzielle Not zu lindern. Gerade diese Form der Unterstützung beispielsweise der Elterninitiative für krebskranke Kinder Koblenz (EIKKK) liegt vielen Menschen – insbesondere auch jungen so wie aus Thür am Herzen. Und nicht nur ihnen.

Vor wenigen Tagen berichtete unsere Zeitung über zwei vorbestehende Musical-Aufführungen des Mendiger Vokalensembles Musica Nova zugunsten des gemeinnützigen Vereins. Doch zurück zu Rock am Sumpf: Zum wiederholten Mal rocken in Thür junge Bands aus der Region in Kürze ebenfalls wieder zugunsten der EIKKK – und das mit einer großen Strahlkraft. „Auch mit unserer Erstauflage hatten wir die EIKKK sowie unter anderem auch vor zwei Jahren mit 6200 Euro unterstützt“, sagt Sandra Dietrich-Fuchs. Die stellvertretende Vorsitzende des Pfarreienrates von St. Barbara hatte Rock am Sumpf 2014 mit jungen Firmanwärtern als Firmprojekt aus der Taufe gehoben – und das, wie es die treuen Besucher und auch die jährlich erzielten Einnahmen beweisen mit großem Erfolg und viel Menschlichkeit. „Im vergangenen Jahr gingen die kompletten Einnahmen an das Café Kunterbunt in Mendig und an die Aktion „helfen mit Herz“ der Johanniter Unfallhilfe. Insgesamt konnten wir 60.000 Euro erwirtschaften“, berichtet Dietrich-Fuchs.

„Insgesamt konnten wir 60.000 Euro erwirtschaften.“

Sanda Dietrich-Fuchs vom Orga-Team zieht eine Bilanz. Das Geld kommt Benefizzwecken zugute.

Heiß begehrt sind die jährlich neu aufgelegten Spendenarmbändchen, die zum Preis von vier Euro erworben werden können. Als Mitglieder des Orga-Teams, sind zahlreiche ehemalige Firmlinge Jahr für Jahr mit viel Engagement und Herzblut mit von der Partie, beim Aufbau, während des Konzertes und auch beim Abbau. Ganz bewusst wurde der Veranstaltungstag von Freitag auf Samstag verlegt. „Die meisten unseres Orga-Teams wohnen oder studieren mittlerweile auswärts. Sie kommen für Rock am Sumpf zurück in ihre Heimat“, erzählt Dietrich-Fuchs. Diese Tatsache aber auch die besondere Atmosphäre der Dorfscheune und des Dorfplatzes und die Nähe zum Publikum macht die Veranstaltung zu etwas Besonderem, zu etwas Familiärem. Zum dritten Mal wird Bürgermeister Jörg Lempertz als Schirmherr und Pastor Ralf Birkenheier ebenfalls zum wiederholten Male als Ehrenschirmherr fungieren. „Ich werde die Veranstaltung ideell und mit musikalischem Genuss unterstützen“, so der VG-Chef. „Es gibt keine bessere Jugendförderung als Musik von und für die Jugend – und das für einen guten Zweck mit einer tollen Organisation", sagt Lempertz, und mit einem Augenzwinkern betonte er: „Für das Wetter ist der Pastor zuständig.“

Treu geblieben ist Rock am Sumpf von Beginn an die Band Red Dot. Die Hausband der Thürer Dorfscheune hatte bei der Premiere von Rock am Sumpf als Firmband ihre ersten Schritte auf die örtliche Bühne gewagt. Von einer frischen Schülerband hat sich die Kombo zur vielfarbigen Coverband entwickelt, die mit ihren leidenschaftlichen Interpretationen ihre Rock- und Pop-Helden verehrt. Mit im Gepäck haben Red Dot Songs von Bob Dylan oder den Beatles, aber auch von aktuellen Größen wie die Killers oder Coldplay. Red Dot, das sind Theresa Ellerich am strahlenden Gesang und Max Hagen an der Leadgitarre, (Bass-) Hannes Heuft als lebende Stimmgabel, Jule Schumacher am Piano für die umarmenden Töne und Noah Waldecker am Schlagzeug. Mit im Boot ist von Beginn an auch Lukas Ellerich. Der Ortsbürgermeister stand mit der Band Kids after Cars auf der Bühne. Die Formation, die ursprünglich nur auf einem Geburtstag auftreten wollte, existiert leider nicht mehr.

i Unser Archivbild zeigt die Band Red Dot mit Sängerin Theresa Ellerich. Elvira Bell

Zum wiederholten Mal rocken die Kabujus die Bühne. Die jungen Musiker hatten sich 2009 anlässlich des vorweihnachtlichen Mendiger Feuerzauber in Pastursch Joarten zusammengefunden. In den jüngsten Jahren haben die Kabujus immer mehr Karnevalslieder und Klassiker, zum Mitsingen mit in ihr Repertoire genommen. Der Band gehören Schorsch (Gesang), Simon (Bass), Manu (Schlagzeug), Stefan (Akkordeon), Sebi und Andy (beide Gitarre) an.

Zum zweiten Mal werden junge Musiker aus Boos und Rieden – sie bilden die Partyband 6 in flames – mit ihren Songs und ihrer Bühnenpräsenz die Stimmung anheizen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Der Formation gehören Marco Werff (Gesang und Gitarre), Celina Retterath (Gesang und Keyboard), Simon Wilms (Bass und Background), Sabrina Retterath (E-Gitarre und Background), Luis Werff (Schlagzeug) sowie Moritz Schumacher (Technik) an. „Uns macht das gemeinsame Musizieren enorm Spaß und die Atmosphäre an der Thürer Scheune, wenn Musikstücke, die jeder kennt zu kleinen Hymnen werden, ist einfach klasse“, erklärt Moritz Schumacher. „Und dass darüber hinaus das Ganze dann in dem guten Zweck mündet, macht uns einfach glücklich.“

Ihr Debüt in Thür wird die Band Saitenhiebe geben. Die fünfköpfige Band wurde 2013 aus der Taufe gehoben und hat inzwischen vier stilistisch breit aufgestellte Alben in Eigenregie aufgenommen. Hauptaugenmerk der Band legen die Musiker Timo Krischer, Bastian Helbach, Andy Kröber, Doro Schröter und Niklas Weber neben der Komposition von neuen Songs darauf, im rheinischen Großraum ein möglichst breites Live-Publikum auf Events und Konzerten anzusprechen, auch unplugged. Die Band ist auf allen gängigen Streaming-Portalen zu finden.