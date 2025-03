Das Thema forensische Nachsorge bei den Barmherzigen Brüdern Saffig entwickelt sich zum Marathonlauf. Bei einem Gespräch zwischen Politik, Bürgerinitiative (BI) und Vertretern der Barmherzigen Brüder (BB) konnten keine verbindlichen Vereinbarungen getroffen werden, bestätigte Ortsbürgermeisterin Simone Röttgen in der aktuellen Sitzung des Gemeinderates. Der Rat sprach daher sich einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung aus, weiterhin eine Vereinbarung mit den Barmherzigen Brüdern anzustreben, mit dem Inhalt, das Vorhaben mindestens für die nächsten zehn Jahre nicht weiter zu verfolgen.

Das Meinungsbild in der CDU-Fraktion erläuterte Hans-Jürgen Heiß: „Wir sind irritiert, dass die Barmherzigen Brüder nicht auf unsere Vorschläge eingegangen sind.“ Man sei bestrebt gewesen, in der Sachfrage weiterzukommen, aber: „Wir mussten regelrecht nachbohren.“ Seitens der Barmherzigen Brüder sei keinerlei Willen erkennbar gewesen, an Formulierungen der Vorlage zu arbeiten. Die Zusage, dass 2026 nichts passiere, sehe er nicht als Gesprächserfolg an. Heiß: „Unser Vorschlag: Die Gespräche sollten nur fortgesetzt werden, wenn eine Tagesordnung vorliegt und wir die Einladung aktiv aussprechen.“

Ratsmitglieder mit Gesprächsverlauf unzufrieden

Dirk Mallmann bestätigte für die FWG den Gesprächsverlauf: „Sehr unbefriedigend. Die Belange des Dorfes wurden überhaupt nicht wahrgenommen.“ Man habe von den BB stets nur Begriffe wie „Versorgungsauftrag“ gehört. „Aber wir sind auch Bürger, denen man ebenfalls barmherzig gegenübertreten sollte.“ Er habe keinerlei Bewegung an den Positionen der BB bemerkt.

In diesem Sinne wurde die Vorlage einstimmig beschlossen: Für die Zusage, dass der ursprüngliche Zeitplan zur Umsetzung des in Rede stehenden Vorhabens 2026 nicht erfolgen werde, solle eine Aussetzung verbindlich festgehalten werden. Vor allem vor dem Hintergrund der weiterhin geplanten Durchführung des Bauvorhabens in der Pöschstraße bestehe weitestgehend Unsicherheit in der Bevölkerung. Neben den Gremien sehe auch die Bürgerinitiative (BI) die Problematik nicht als beigelegt an und beabsichtige weiterhin, gegen das Projekt vorzugehen.

Um der Bevölkerung die Befürchtung zu nehmen, dass weitere forensische Patienten ohne Benachrichtigung in den Einrichtungen der BBT-Gruppe in Saffig untergebracht werden, sei Verbindlichkeit essenziell. Eine Vereinbarung würde es zudem ermöglichen, den sozialen Empfangsraum für die bereits in Saffig befindlichen forensischen Patienten, deren Aufenthalt am Ort der Bevölkerung bisher nicht bekannt war, im erforderlichen Maß wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.

Es werde daher seitens der Verwaltung vorgeschlagen, eine Vereinbarung wie folgt zu treffen: „Für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren (2035) sichert die BBT-Gruppe zu, das Projekt ,Forensische Nachsorge´ nicht weiter zu betreiben. In diesem Zeitraum werden keine forensischen Patienten im Rahmen der Beurlaubung in Saffig untergebracht.“

Ärger über eingeschränkte Nutzung der Dorfschänke

Bei der an die Sitzung anschließende Einwohnerfragestunde wurden unter anderem die Nutzung der Dorfschänke und eine Lärmbelästigung angesprochen. Ein Bürger wies darauf hin, dass sein Stammtisch nicht verstehe, warum die Dorfschänke nicht zu nutzen sei. „Wir haben auch ältere Leute dabei, die wollen nicht dauernd nach Bassenheim fahren.“ Simone Röttgen räumte eine unbefriedigende Lage ein. Die Nutzung sei aber an einen Beschluss gebunden, der nur bei Jahreshauptversammlungen und Beerdigungen eine Ausnahme vorsehe. Die Kosten für die Dorfschänke beliefen sich auf rund 10.000 Euro pro Jahr. Röttgen sei in Gesprächen und auf der dringenden Suche nach Alternativen.

Eine Lärmbelästigung durch die Firma Saftig bemängelte eine Bürgerin. Vor allem im Sommer seien diese Geräusche aufgetreten. Adrian Simonis, EHS-Manager bei Saftig, stellte infrage, ob diese Lärmentwicklung tatsächlich von seiner Firma käme. Er lud die betroffenen Personen ein, bei akuter Lärmbelästigung spontan vorbeizukommen. „Wir müssen dann die Ursache der Geräusche genau identifizieren.“